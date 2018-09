A Girona-Barca lehet az első amerikai spanyol bajnoki

Nem játszott túl jól a címvédő, de végül ez is elég volt a három ponthoz.

A La Liga, a spanyol futballbajnokság kötött egy szerződést a nyáron, miszerint bajnokikat fognak játszani Amerikában. Azt mondták, a Clasicók biztosan maradnak a helyükön, most egy katalán sportlap, a L'Esportiu arról ír, ki is szemelték az első meccset, ami Miamiban lesz január 26 vagy 27-én: Girona-Barcelona.

Az újság szerint a Girona már elkezdte szervezni a kiutazási lehetőségeket a szurkolóinak, és mindenféle kedvezményekkel kárpótolják őket: 40% engedményt kaphatnak a szezonbérletre, ingyenjegyeket a Barca-Gironára, többek között. (Girona 100 kilométerre van Barcelonától, ugyanúgy Katalóniában, így ezeket nem lesz nehéz felhasználni.)

Állítólag már a kezdési időpont is megvan, 14:45 helyi idő szerint, ami a klasszikus 20:45 Spanyolországban - és Magyarországon is.

És hogy miért érheti meg mindez a csapatoknak? A Girona stadionja 13450 nézőt fogad be, Miamiban a Dolphins NFL-csapat stadionjában, a Hard Rock Stadiumban játszanak, ami 65 ezer férőhelyes, de voltak már 80 ezren is amerikaifutball-meccsen. A bevételkülönbséget el lehet képzelni, és az is valószínű, hogy a csapatok kapnak fellépési díjat.

A La Liga még nem erősítette meg a L'Esportiu értesüléseit, sem a két klub.