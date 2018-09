11 milliárdot ér Marco Rossi válogatottja, a finnek ellen lehet bizonyítani

Marco Rossi augusztus 24-én hirdette ki első válogatott keretét, ami szeptember 8-án Finnországban, három nappal később pedig Görögország ellen Budapesten, zárt kapuk mögött lép pályára a Nemzetek Ligájában (NL). Az olasz mester csapata többnyire megegyezik Bernd Storck és Georges Leekens válogatottjával, ő maga is elmondta, hogy ilyen rövid idő alatt nem lehet radikális változtatásokat eszközölni, és hát nem olyan gazdag a magyar futball, hogy jelentősen cserélgetni lehessen.

Azért így is vannak érdekességek az új magyar keretben:

Rossi állta a szavát, és nem hívta be a válogatott kapitányát, a csapat nélküli Dzsudzsák Balázst;

állta a szavát, és nem hívta be a válogatott kapitányát, a csapat nélküli Dzsudzsák Balázst; négy újonc kapott meghívót: Tamás Krisztián, Nagy Gergő, Sallói Dániel és Litauszki Róbert (a sérült Botka Endre helyére ugrott be);

2014. november 18-a után most először kapott meghívót Kovács István;

a sérülésből visszatérő Nagy Ádám is a keret tagja;

a formáját kereső Böde Dániel ugyanakkor nem.

A szövetségi kapitány Priskin Tamásban sem látta a potenciált, ez pedig azt jelenti, hogy

a magyar válogatott két legtapasztaltabb és leggólerősebb tagja – Dzsudzsák 96 mérkőzésen 20 gólt, Priskin pedig 63 meccsen 17 gólt szerzett – egyaránt kihagyja a csapat első két NL-meccsét.

A fiatalokra épít Rossi

Az aktív magyar futballisták közül csak Priskin és Dzsudzsák lépett pályára legalább ötvenszer a nemzeti csapatban. Különösen utóbbi sajnálhatja, hogy kimaradt a keretből:

mindössze 13 mérkőzés kellett volna neki, hogy minden idők legtöbb magyar válogatottságával rendelkező játékosa legyen (jelenleg Király Gábor a rekorder 108-cal).

Nem kapott meghívót – saját kérésére – a Kazahsztánban játszó 48-szoros válogatott Elek Ákos, a Honvédban futballozó Vadócz Krisztián (42), a Vidivel EL-be jutó Varga József (34), illetve az Egyesült Államokban futballozó Németh Krisztián (34) sem. A keret legtapasztaltabb tagja így Kádár Tamás a maga 47 válogatottságával, míg a legtöbb gólt szerző játékos Szalai Ádám (15 találat 45 meccsen).

Rossi egyértelműen a fiatalokban látja a lehetőséget, nem is tehet mást: a 23 fős keretből 11-en 26 évesek vagy fiatalabbak, 29 évesnél idősebb játékosból pedig mindössze kettő van: Pátkai Máté és Szalai is 30 évesek. A csapat átlagéletkora kereken 26,1 év, ami a másfél hónapja véget ért világbajnokságon a negyedik legfiatalabb lett volna.

A cél egyértelmű: ki kell jutni a 2020-as, részben budapesti rendezésű Eb-re.

A magyar válogatott kerete Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Mol Vidi FC) Védők: Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Vinícius Paulo (Mol Vidi FC), Lang Ádám (CFR Cluj), Bese Barnabás (Le Havre), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Fiola Attila (Mol Vidi FC), Litauszki Róbert (Újpest), Tamás Krisztián (Mol Vidi FC) Középpályások:, Kleinheisler László (FK Asztana), Kalmár Zsolt (DAC), Kovács István (Mol Vidi FC), Pátkai Máté (Mol Vidi FC), Nagy Ádám (Bologna), Nagy Gergő (Budapest Honvéd FC) Támadók: Szalai Ádám (TSG 1899 Hoffenheim), Sallai Roland (APOEL Nicosia). Sallói Dániel (Sporting Kansas City), Stieber Zoltán (D.C. United), Varga Roland (Ferencváros), Eppel Márton (Kajrat Almati)

Marco Rossi a 2016–17-es szezonban bajnok volt a Budapest Honvéddal, korábban bronzérmet is szerzett velük, majd a szlovákiai Dunaszerdahelynél folytatta a munkát, ahol eljuttatta a DAC-ot az Európa Liga selejtezőjéig. Ennek egyik alapja a három belső védős rendszer volt, amit ugyanakkor lehet, hogy most el kell engednie.

Mi lesz a felállás?

Kapusposzton nem lesz probléma, ez a legbiztosabb pont a magyar válogatottban. Gulácsi kiválóan véd, kezdő a német RB Leipzigben, míg Dibusz (Ferencváros) és Kovácsik (Mol Vidi) a két legjobb magyar csapat kezdő kapusa.

A csapat legjobb védője egyértelműen Kádár: stabil kezdő a Dinamo Kijevben, a legnagyobb múltú ukrán csapat összes meccsén végig pályán volt a 2018/19-es szezonban. Mellette ott van a Mol Vidi szinte teljes kezdő védősora Fiolával, Viníciusszal és Tamás Krisztiánnal, egyedül a válogatottságot lemondó Juhász hiányzik.

Botka Endre kiesésével könnyen elképzelhető, hogy Rossi az általa annyira preferált háromvédős rendszer helyett a fenti négy védőt küldi pályára.

A védősor harmadik legrutinosabb és a maga 1,25 millió eurós értékével egyben a válogatott hatodik legértékesebb tagja, Lang Ádám egyelőre esélytelen a kezdőre. A román CFR Cluj kezdőjében nincs stabil helye, mindössze négy meccsen lépett pályára a lehetséges 14-ből.

Fotó: Szerhij Dolzsenko / MTI / EPA Kádár Tamás a Dinamo Kijev játékosa (k) csapattársaival ünnepli a 2-0 arányú győzelmüket a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 3. fordulójában játszott Dinamo Kijev - Slavia Praha visszavágó mérkőzés végén Kijevben 2018. augusztus 14-én.

A középpálya vélhetően 2-3-as formációban fog pályára lépni (Szalai mellett nincs olyan csatár, akivel meg lehetne próbálni a kéttámadós felállást). A Bolognában játszó Nagy Ádám csak most tért vissza egy sérülés után – igaz, azóta már egyszer kiállíttatta magát –, de Rossi bízik benne, akár a kezdőben is találhatja magát. Mellette a Vidiben stabil kezdő Pátkai, esetleg a Kazahsztánban futballozó Kleinheisler játszhat, bár utóbbit egy sorral előrébb is be lehet vetni.

Kovács István remekül játszik a fehérvári csapatban, őt is sokan várják a kezdőbe, ráadásul a nagydarab finnek ellen kamatoztathatná a gyorsaságát, illetve nagy haszna lehetne az előkészítéseknél is. Mellette még Sallai Roland helye tűnik biztosnak a középpályán: az APOEL-ben öt EL-selejtezőn játszott idén, egy gól és egy gólpassz a mérlege, nemrég 4,5 millió eurót fizetett érte a német Freiburg.

Stieber Zoltánnak is jó esélyei lehetnek a kezdőre. A Wayne Rooney-t is foglalkoztató DC Unitedben idén öt gólt és hét gólpasszt jegyez (előbbi a 4., utóbbi a 3. legtöbb a csapatban), az NB I. góllövőlistáját négy góllal vezető Varga Rolanddal kell megküzdenie. Illetve egy esetleges négy középpályással felálló rendszerben a DAC-ban alapember Kalmár Zsolt is opció. Kalmárt ismeri Rossi a DAC-ból.

A csatársorban nem igazán vannak kérdések: Szalai kiváló formában van, a Bundesliga jelenlegi legjobb góllövője a maga három találatával. Mellé Nikolics Nemanja lenne ideális, ha két támadóban gondolkozna Rossi, de a Chicago Fire játékosát egyelőre nem sikerült meggyőzni, hogy visszatérjen a válogatotthoz.

Dzsudzsák nélkül is értékesebb a magyar csapat, mint a finn

Ha csak a játékosok piaci értékét nézzük, akkor a mértékadó Transfermarkt.de szerint már nem Dzsudzsák Balázs a magyar válogatott legjobbja. A támadót 3,5 millió euróra taksálják, ennél pedig három magyar válogatott is többet ér: a Kijevben futballozó Kádár értéke 4 millió euró, a 21 éves Sallai már most 4,5 millió eurót ér,

a lipcsében védő Gulácsiért pedig 8 millió euró sem lenne túlzás.

A legkevesebbet egyébként a Milanban nevelkedő Tamás Krisztiánért kellene fizetni, csupán 150 ezer euróba kerülne a Vidi védője. A teljes keret 34,425 millió eurót (11,2 milliárd forint) ér, azaz értékesebb, mint a világbajnokságra kijutó Szaúd-Arábia (18,83 millió euró), Costa Rica (14,35) és Panama (5,25) válogatottja. Nem mellesleg pedig jóval értékesebb, mint Finnországé.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary Markku Kanerva

Markku Kanerva finn szövetségi kapitány Rossival ellentétben inkább a rutinban hisz: Finnország válogatottjának tagjai 148 válogatottsággal többel rendelkeznek, mint a magyar (471 vs. 323), az átlagéletkor is 26,6 év, miközben egyetlen újonc sincs a keretben. A csapat legértékesebb tagja egyébként a Bayern Leverkusenben védő, 12 millió eurót érő Lukas Hradecky, azonban vele együtt is 23,9 millió eurót ér a finn keret.

HA CSAK A JÁTÉKOSÁLLOMÁNYT NÉZZÜK, A MAGYAR CSAPATNAK kell NYERNIE.

A finn válogatott kerete Kapusok: Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen, német), Jesse Joronen (FC Köbenhavn, dán), Anssi Jaakkola (Reading FC, angol) Védők: Paulus Arajuuri (Bröndby IF, dán), Jukka Raitala (Montreal Impact, amerikai), Henri Toivomäki (KuPS), Albin Granlund (Örebro SK, svéd), Sauli Väisänen (FC Crotone, olasz), Jere Uronen (KRC Genk, belga), Joona Toivio (BK Häcken, svéd) Középpályások és támadók: Markus Halsti (Esbjerg FC, dán), Rasmus Schüller (Minnesota United, amerikai), Tim Sparv (FC Midtjylland, dán), Glen Kamara (Dundee FC, skót), Simon Skrabb (IFK Norrköping, svéd), Robert Taylor (Tromsö IL, norvég), Pyry Soiri (Admira Wacker, osztrák), Robin Lod (Sporting Gijón, spanyol), Jasse Tuominen (BATE Boriszov, fehérorosz), Rasmus Karjalainen (KuPS), Teemu Pukki (Norwich City, angol)

Persze pontosan tudjuk, a legutóbbi két győzelem is a hajrában született meg, vagyis egyáltalán nem várható könnyű meccs. Kivált, mert Rossinak rögtön tétmeccsen kell bemutatkoznia.

Borítókép: Marco Rossi Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt