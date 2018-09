Cseszhetik, én a Unitedbe megyek

A Monaco nem vitte túlzásba, de ez is elég volt. Kellett ehhez a leggyengébb csoport is.

Dimitar Berbatov, a korábbi bolgár válogatott futballista adott interjút az angol nyelvű FourFourTwo magazinnak. Ebben mesélt 2008 szeptemberéről is, amikor a Tottenhamtól a Manchester Unitedhez szerződött.

Akkor 30 millió fontért cserélt a Premier League-ben klubot, pont azon a napon, amikor a városi rivális, a Manchester City 32,5 milliót fizetett a brazil Robinhóért. Szép és sikeres időszakot töltött el a Unitednél, hiszen két bajnoki címet, két Community Shieldet és egy FIFA klub-vb-t is nyert.

Arra kérdésre, hogy igaz-e, hogy a City is érdeklődött iránta, annyit válaszolt, hogy nem voltak olyan közel egymáshoz, hogy üzlet legyen belőle. Az ügynökének annyit mondott, hogy ne említse meg másoknak a nevét, mert ő a Manchester Unitedhez akar menni, amelynek történetét, hagyományait és a játékosait is sokkal jobban tisztelte a Citynél.

„Azt hiszem az volt az az éjszaka, amikor Robinho is aláírt a Cityhez a Real Madridból - mesélte Berbatov - Az ügynököm azt mondta, Berba van egy másik csapat is, aki akar. Azt mondtam neki,

basszák meg, én a Manchester Unitedbe megyek. De ők több pénzt adnak, felelte. Csakhogy vannak helyzetek, amikor nem minden a pénz. Egy álmom teljesült, hogy a United játékosa lettem.

Egy olyan fickónak, aki Kelet-Európából érkezik, egy kisvárosból és senki sem csinálta meg ezt előtte. A világ legnagyobb klubjában akartam játszani.”

Berbatov elmesélte azt is, hogy neki mindig a saját karrierje volt fontos, amióta gyerekként tudta, hogy futballista akar lenni, mindig az járt a fejében, hogy a saját útját járja be.

Amikor elérkezett a pillanat, tudom, néhányan dühösek voltak a döntésem miatt, de követnem kellett az utamat.

Berbatov a Manchester United után a Fulham, az AS Monaco, a PAOK, legutóbb pedig az indiai Kerala játékosa volt. Idén márciusban járt le a szerződése, azóta nincs klubja a 37 éves csatárnak. Sanszos, hogy már nem is lesz, de visszavonulását még nem jelentette be. Könnyen lehet, hogy nem is fogja.