Példátlan futballtörténelmi pillanat lesz ma

Nagyszombatban ma egy barátságos válogatott meccset játszik egymással Szlovákia és Dánia. Ez még nem a Nemzetek Ligája keretén belül zajlik, ez még egy valódi, lassan már ódivatúnak számító barátságos meccs, de a világon szinte egyedülálló körülmények között. A dán nemzeti csapatban csupa olyan játékos szerepel, aki még sosem volt válogatott korábban.

Nem, hogy válogatott nem volt, de még első osztályú futballista sincs az egykori dán csillag John Faxe Jensen keretében. A teljes keret harmadosztályú játékosokra épül. Hogy miért nincs ott Kasper Smeichel, Christian Erikssen, vagy a többi dán sztár?

A DBU-nak, azaz a dán szövetségnek nem sikerült megegyezni a külföldön, illetve a hazai első két osztályban játszó játékosokkal a kereskedelmi jogokról. De mivel a meccs le volt kötve, így halasztani nem lehetett. Így indult útnak 23 dán hős, hogy megküzdjön Skrtellel, Marek Hamsikkal, Hubocannal és többi, európai topligában futballozó szlovák játékossal.

Teljesen felesleges felsorolni a dán keretet, hiszen egyetlen ismerős név sincs benne. A csapat a dán harmadik ligában szereplő Tarup Paarup IF, a Vanlöse IF és a Jaegersborg Boldklub csapatára épül, sőt még futsalosok is vannak a keretben. Ilyen történet a dán források szerint 1949 óta nem volt, amikor a norvégokkal játszottak meccset, hasonló okok miatt.

A szlovákok pedig nem törődnek a körülményekkel, pozsonyi források szerint mindent belefognak adni és a lehető legnagyobb arányú győzelmet szeretnék elérni. A dán TV2 helyszínen tartózkodó riportere szerint őrült nagy mázli lenne, ha 0-8 alatt megúsznák a meccset.

Akárhogy is lesz, a végeredményt ideírjuk. De az biztos, ez a nap lesz a dán labdarúgás szégyenfoltja és minden bizonnyal legnagyobb veresége is.