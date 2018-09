15 évesen lett felnőttek között a meccs legjobbja

Indul a futballszezon Magyarországon. Jönnek az üres vagy félig üres stadionok, a mindent kimagyarázó edzők, és közben megállás nélkül dől a pénz a sportba. Most végre kiadhatja a feszültséget. Szavazzon, kit tart a legkártékonyabbnak!

A Kolozsvár nagy játékost fogott, a 47-szeres válogatott, az Arsenalban, az AS Romaban is futballozott.

Míg mások az iskolában a nyári kalandjaikat mesélték, addig egészen más sors jutott Luke Mathesonnak, a Rochadale 16. életévét majd csak október 2-án betöltő futballistájának. Az angol harmadik ligás klub szakmai stábja a kispadra nevezte a kedd esti, Bury elleni Ligakupa-meccsen (új nevén a Carabao Cup).

Történt aztán, hogy rögtön a találkozó elején Connor Randall, a jobbhátvéd megsérült, Keith Hill mester pedig Mathesont jelölte ki cseréjének, ő pedig 15 évesen és 336 naposan a klub legfiatalabb játékosaként lépett pályára tétmeccsen. Ez hagyján, a 2-1-re megnyert meccs végén a találkozó legjobbjának is választották.

„Kimagaslóan játszott – mondta róla a szakvezető a BBC-nek – Az első csapattal edzett, míg nyáron nem kellett iskolába járnia és örülök, hogy megadtam neki a lehetőséget. A lehetőség persze csak egy dolog, de bizonyítani is kell, hogy érdemes rá az ember. A szurkolók és a játékostársak is látták, hogy Luke bizonyított.”

Amúgy a klubrekord eddig egy bizonyos Dan Adsheadé volt, aki 16 évesen és 17 naposan mutatkozott be a felnőttek között. Angliában amúgy is számon tartják a fiatalsági rekordokat és ennek van egy magyar vonatkozása is.