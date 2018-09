Megpróbáljuk a lehetetlent, levezetjük a Nemzetek Ligáját

A Nemzetek Ligáját (NL) azért hozta létre az UEFA, hogy egy komoly téttel bíró, presztízses tornával váltsa ki a teljesen értelmetlen és fölösleges barátságos mérkőzéseket (az A és B divízióban azonban kevesebb csapat van, mint a C és D divíziókban, így előbbieknek azért egy-két barátságos mérkőzés be fog csúszni). Az NL-t úgy is fel lehet fogni, mint az Európa-bajnokság kisöccsét, ahol minden egyes gól, sárga lap, idegenben szerzett győzelem aranyat, közvetve Eb-részvételt érhet.

Az utóbbi évek tapasztalatai szerint ez lehet a magyar válogatott egyetlen reális esélye a európa-bajnokságra.

Pótselejtező már nincs, kvázi azt pótolja a NL-playoff, de ne szaladjunk annyira előre.

Az Eb-selejtező a nehezebb út

A 2020-as Eb-re való kijutás alapvetően ugyanúgy működik, mint korábban: az 55 válogatottat 5 darab öt- és 5 darab hatcsapatos csoportba osztják (hogy ki melyik kalapba kerül, azt a Nemzetek Ligájában elért eredmények alapján döntik el, de erről később), az összesen tíz csoport első és második helyezettje pedig automatikusan kvalifikálja magát a tornára.

A harmadik helyezettnek azonban nem jár semmi.

Magyarország úgy jutott ki a 2016-os Eb-re, hogy harmadikként pótselejtezőt játszott Norvégiával, és sikerült is győznie. Legutóbb 1980-ban sikerült bármilyen Eb-selejtezőcsoportban második helyen végezni, de az sem ért kijutást. Az 1998-as vb-selejtezőn voltunk még másodikok.

Húsz hely tehát el fog kelni 2019 novemberben, az Eb-selejtezők végeztével. Négy csapatra azonban továbbra is szüksége van a tornának, és itt jön képbe a Nemzetek Ligája.

A Nemzetek Ligája divíziók, vagy mondjuk inkább úgy, hogy osztályok szerint működik. Van A, B, C és D osztály:

az A-ban szerepel Európa legjobb 12 csapata;

a B-ben az utánuk jövő 12 nemzet;

a C-ben a kontinens 25–39. legerősebb válogatottja;

a D-ben (nem megbántva senkit) pedig a maradék 16 ország.

Az osztályokat (divíziókat) egyenként négy csoportra osztják. Az A és B divízióban értelemszerűen négy darab háromfős csoport lesz, a C-ben egy háromfős és három négyfős csoport, a D-ben pedig négy darab négyfős.

Ahogy bármelyik másik nemzetközi tornán, úgy a csoportellenfelek most is egymás ellen játszanak, és próbálják megnyerni a csoportjukat. Magyarország például Görögországgal, Észtországgal és Finnországgal került egy csoportba, mindenkivel kétszer fog játszani, és ez alatt a hat meccs alatt fog eldőlni, ki hol végez a csoportban.

A csoportkör 2018 szeptemberétől novemberig tart, minden hónapban két-két mérkőzést játszanak a csapatok. A kapott eredmények alapján az UEFA felállít egy erősorrendet:

az A divízió 12 csapata kerül az első 12 helyre,

a B divízió 12 válogatottja a 13–24.,

a C divízió 15 tagja a 25–39.,

a D divízió 16 nemzete pedig a 40–55. pozíció valamelyikére kerül.

Az A divízió első négy helyéről egy playoff fog dönteni, amit 2019 júniusában rendeznek. A négy csoportgyőztes vesz rajta részt: először két elődöntőt játszanak a csapatok, majd pedig egy döntőt és egy bronzmérkőzést. A győztes válogatotthoz kerül a Nemzetek Ligája első trófeája.

Az elismerés azonban semmilyen módon nem befolyásolja az eb-részvételt (magyarán az NL-győztes nem jut automatikusan ki az eb-re).

A divíziókon belüli erősorrend úgy fog kialakulni, hogy az első négy helyre kerülnek a csoportgyőztesek, utánuk jönnek a második, majd a harmadik és negyedik helyezettek. Az elsők, másodikok, harmadikok és negyedikek között pedig szerzett pontok, a gólkülönbség, a lőtt gólok, az idegenben lőtt gólok, győzelmek, idegenbeli győzelmek, a fair play és végül az UEFA-koefficiensek alapján döntik el a sorrendet.

Példa a divíziós rangsor felállítására Legyünk optimisták, tételezzük fel, hogy Magyarország megnyeri a csoportját a C ligában. Hazánkon kívül pedig Skócia, Szlovénia és Románia is csoportgyőztesként zár. Mivel Skócia csoportjában csak három csapat volt, így a másik három csoportgyőztes esetében nem számítanak a csoportutolsók ellen elért eredmények – ahogy ezt a selejtezőjében például már megszokhattuk. Ezek után megnézik, hogy ki szerezte a legtöbb pontot. Tegyük fel, hogy Skóciának 10, Magyarországnak és Szlovéniának kilenc, Romániának nyolc pontja van. Ezek alapján Skócia lesz a C liga legjobbja, Románia pedig a liga negyedik helyét szerzi meg. Magyarország és Szlovénia között pedig a fent felsorolt kritériumok szerint (gólkülönbség, lőtt gólok, stb.) döntenek. Ugyanezt elvégzik a második és a harmadik helyezettek esetében is (náluk sem számít a csoportutolsók elleni eredmény), illetve a negyediknél is ezek alapján állítják össze a rangsort (értelemszerűen náluk minden elért eredmény számít). Mivel a C liga csapatai a 25–39. helyekért küzdenek, ez azt jelenti, hogy a Nemzetek Ligája végső rangsorában Skócia a 25., Magyarország a 26., Szlovénia a 27., Románia a 28., a legjobb a második a 29. helyet fogja megszerezni, és így tovább egészen a végéig.

Miután az UEFA összeállította a végső sorrendet (1-től 55-ig), decemberben jön az Eb-selejtezők sorsolása. A Nemzetek Ligájában elért eredmények alapján létrehozzák a kalapokat (a magasabban rangsorolt csapatok a magasabb kalapokba, az alacsonyabbak az alacsonyabbakba kerülnek), majd kisorsolják a tíz csoport összetételét. A második kalapba tehát nem kerülhetünk, jó esetben a harmadikba, rosszabb esetben a negyedikbe.

Ezután 2019 márciusa és novembere között lezajlanak a selejtezők, és húsz csapat kvalifikálja magát az Európa-bajnokságra, majd 2020 márciusában ismét az NL-é a főszerep.

A Nemzetek Ligája-playoff

Miután kiderült, melyik húsz csapat jutott ki az Eb-re, előveszik a Nemzetek Ligája-sorrendet. A már kvalifikált húsz válogatottat egyszerűen kihúzzák,

majd a maradék 35 csapat közül az NL-csoportkörben legjobban szereplő 16 válogatott küzdhet tovább az eb-kijutásért.

A csoportgyőztesek automatikusan helyet kapnak a legjobb 16-ban. Ha viszont egy csoportgyőztes már kvalifikálta magát az Eb-re, akkor a helyén a divíziója legjobb csoportmásodikja kap helyet. Ha az is kvalifikálta magát, akkor a második legjobb csoportmásodik pótolja, és így tovább, egészen addig, míg nem lesz négy csapat egy adott divízióban.

Persze az is előfordulhat, hogy például az A divízióból csak egy csapat nem jut tovább a selejtezőkön, így az A divízióba fel kell hozni három csapatot a B divízióból. Azonban egyik csoportgyőztest sem szívathatnak meg azzal, hogy egy erősebb divíziós ellenféllel kelljen játszania, így a csoportmásodikok és csoportharmadikok kerülnek fel jelen esetben az A divízióba. Így alakul ki a Nemzetek Ligájának négy playoffága, és

ezért lenne fontos magyarországnak megnyernie a csoportját: ha csoportmásodik, akkor lehet, hogy a b divíziós oroszország vagy svédország ellen kell játszania a c divíziós szlovénia vagy skócia helyett.

A playoff feltöltése 2019. november 22-én lesz, és alulról felfelé kezdődik. Ez azt jelenti, hogy Málta, Azerbajdzsán vagy Andorra is kijuthat az Eb-re, hisz a D divíziósok biztos, hogy csak a saját divíziójukban lévőkkel játszanak.

Ha pedig egy divízióból több mint négy csapat fért be a legjobb 16-ba, akkor a nem csoportgyőztesek közül egyszerűen kisorsolják, ki játsszon a magasabb divízióban lévő ellenféllel. Ez így leírva elég bonyolultan hangzik, épp ezért egy példán keresztül levezetjük, hogyan is néz majd ez ki.

A Nemzetek Ligája-playoffkör összeállítása Lement az Eb csoportköre, továbbjutott húsz csapat. Őket ki kell húzni a Nemzetek Ligája ranglistájából: A divízió: 1. csoport: 1. Franciaország, 2. Németország, 3. Hollandia 2. csoport: 1. Belgium, 2. Svájc, 3. Izland 3. csoport: 1. Portugália, 2. Olaszország, 3. Lengyelország 4. csoport: 1. Spanyolország, 2. Anglia, 3. Horvátország B divízió: 1. csoport: 1. Ukrajna, 2. Szlovákia, 3. Csehország 2. csoport: 1. Svédország, 2. Oroszország, 3. Törökország 3. csoport: 1. Ausztria, 2. Bosznia-Hercegovina, 3. Észak-Írország 4. csoport: 1. Wales, 2. Írország, 3. Dánia C divízió: 1. csoport: 1. Skócia, 2. Albánia, 3. Izrael 2. csoport: 1. Magyarország, 2. Görögország, 3. Finnország, 4. Észtország 3. csoport: 1. Szlovénia, 2. Norvégia, 3. Bulgária, 4. Ciprus 4. csoport: 1. Szerbia, 2. Románia, 3. Montenegró, 4. Litvánia D divízió: 1. csoport: 1. Grúzia, 2. Lettország, 3. Kazahsztán, 4. Andorra 2. csoport: 1. Fehéroroszország, 2. Luxemburg, 3. Moldova, 4. San Marino 3. csoport: 1. Azerbajdzsán, 2. Feröer, 3. Málta, 4. Koszovó 4. csoport: 1. Macedónia, 2. Örményország, 3. Liechtenstein, 4. Gibraltár Az áthúzott válogatottak azok, amelyek a selejtezőből kijutottak. A vastaggal jelzett nemzetek pedig azok, akik vagy megnyerték a csoportjukat, vagy az NL-ranglista alapján bekerültek a legjobb 16 még nem kvalifikált csapat közé. Ez a 16 válogatott fog négy playoffcsoportot adni az Eb-re. Mivel a D divízióból valószínűleg esélytelen, hogy bárki is kvalifikálja magát az Eb-selejtezőről, így a négy csoportgyőztes egymás ellen játszik a D divízió playoffjában, a győztes pedig részt vehet az Eb-n. A D divízió playoffjába jutott csapatok: Grúzia, Azerbajdzsán, Macedónia, Fehéroroszország. Közülük valaki ott lesz az Eb-n. A C divízióban a random jóslatunk szerint öt csapat fért be a legjobb 16-ba. A csoportgyőztes Magyarország és Szlovénia helye biztos, a maradék három csapat közül pedig kisorsolnak egyet, aki felmegy a B divízióba. Ez legyen most Románia. Így a C divízió 2020. márciusi playoffjából Magyarország, Szlovénia, Görögország és Norvégia közül juthat ki egy csapat az Eb-re. A B divízióban csak egyetlen csoportgyőztes van, Wales, illetve felkerült ide a C-ből Románia. A maradék öt csapatból hármat feltöltenek az A divízióba, ők most legyenek Írország, Csehország és Szlovákia. Így a B divízió playoffjában Wales, Románia, Bosznia-Hercegovina és Észak-Írország küzd az Eb-részvételért. Az A divízióban nem maradt csoportgyőztes, de ez nem is lényeges: Izland, illetve a B divízióból Írország, Csehország és Szlovákia egyike juthat ki innen az Eb-re. Tegyük fel, hogy a playoffokat Izland, Magyarország, Wales és Macedónia nyerte meg, így velük lesz teljes a 24 fős mezőny.

A legfontosabb tudnivalók még egyszer

A Nemzetek Ligája az Európa-bajnokság kisöccse, ezzel váltják ki a barátságos mérkőzéseket, illetve a legjobb csoportharmadikok playoffkörét. Az NL-ből négy csapat kvalifikálja magát az Eb-re.

Az NL-nek négy divíziója van, Magyarország éppen átcsúszott az andorrai vereséggel a C-be.

A divíziókat csoportokra osztják, a csoportellenfelek egymás ellen küzdenek. Magyarország Görögországgal, Finnországgal és Észtországgal van egy csoportban.

A Nemzetek Ligája csoportmeccseit 2018 szeptemberében, októberében és novemberében rendezik.

Az NL-csoportmeccsek után kialakul egy egységes európai erősorrend: az A divízióban lévő 12 csapat adja Európa legjobb 12 csapatát, a D divízióban szereplők pedig a 40–55. helyezett csapatokat. Magyarország, ha megnyeri a csoportját és több ponttal vagy nagyobb gólkülönbséggel, mint a többi csoportgyőztes a C divízióban, akkor Európa 25. legerősebb csapata lehet.

Az 55 csapatot az erősorrend alapján kalapokba osztják, majd ezek alapján 2018 decemberében kisorsolják a 10 Eb-selejtező csoportot.

2019. márciusa és novembere között lezajlanak az Eb-selejtezők. Az elsők és másodikok ott lesznek az Eb-n.

2019. november 22-én feltöltéssel kialakítják a Nemzetek Ligája négy divíziójának playoffkörét. A már az Eb-re kvalifikált húsz csapatot kihúzzák a listáról, és létrehoznak egy 16-os toplistát a megmaradt csoportgyőztesekből és legmagasabban rangsorolt nem kvalifikált csapatokból (hogy ez pontosan hogy néz ki, lásd fentebb a A Nemzetek Ligája-playoffkör összeállítása című keretesben).

2020 márciusában lezajlik az NL playoffköre, és négy csapat kijut az Eb-re.

2020 júniusában és júliusában megrendezik a 2020-as Európa-bajnokságot 12 városban, köztük Budapesten. Ideális esetben a magyar válogatott két csoportmeccset az addigra megépülő Puskás-stadionban játszhat.

