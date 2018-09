Miért utánozta Neymar C. Ronaldót?

A brazil sztár nem Párizsban, hanem Kínában csatlakozott a kerethez, már a meze is megvan a következő szezonra.

A brazilok magyar idő szerint szombat hajnalban New Jersey-ben játszanak barátságos meccset az Egyesült Államok válogatottjával, Neymarék már New Yorkban, a Red Bulls stadionjában készülnek.

A szerdai edzésen sokat hülyéskedtek, mint mindig, Neymar vitte a prímet, mint mindig: csavart egy óriási gólt, majd Cristiano Ronaldót kezdte utánozni. Kezét a füle mögé tette, elfutott a teljes brazil keret előtt, aztán a portugál hagyományos felugrásával ünnepelt.

Nem könnyű megfejteni, miért, de szupersztár kollégáját másolta. A végén a barcás Arthurhoz ment oda, aki abban a pillanatban, hogy Neymar becsavarta, hitetlenkedve elfordult - sanszos, hogy valamilyen fogadásban lehettek vagy versenyeztek. És mivel Ronaldo majdnem 10 évig a Barcelona legádázabb ellenfele volt, Neymar az ő ünneplését vette elő, hogy a lehető legjobban idegesítse a vesztest.

A sztori valószínű folytatódott a vacsoránál, az alábbi videón látszik, hogy a másik barcásnak, Coutinhónak és Arthurnak kellett kiszolgálnia Neymart, miközben haverjuk dirigált nekik, mit és hogyan kér. Talán ez volt a fogadás tétje.

Neymar egyébként gyakran szórakozik azzal, hogy csapattársait, ellenfeleit figurázza ki, a PSG-ből Mbappét szokta, akit a vb alatt is azzal heccelt, hogy úgy néz ki, mint egy tini ninja teknős. Előtte a Barcánál is cikizte a csapattársait, Luis Suarez volt hogy meg is kergette.