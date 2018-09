Nem langyos 0-0 a német-francián

Jobb meccsel nem is kezdődhetett volna a Nemzetek Ligája A-divíziója, mert az előző két világbajnok, vagyis Franciaország és Németország csapott össze Münchenben.

A németek az idei nagy vb-kudarc először léptek pályára, már a válogatottságot lemondó Özil nélkül, de Joachim Löw kapitánnyal, aki túlélte a váratlanul nagy bukást.

A franciák azzal a csapattal álltak fel, amelyikkel megnyerték a vb-t, csak a kapuban cserélt Deschamps, oda a sérült Lloris helyére Alphonse Areolát állította, aki a meccs hőse lett.

A második félidőben három óriási bravúrt mutatott be, Reus lövésénél, majd egy kontra végén Hummels került helyzetbe, de azt a lövést is kiütötte. Ginter öt méteres fejesénél is úszott a levegőben, úgy tolta oldalra a labdát.

Nagy szerepe volt abban a 21 éves, a válogatottban most bemutatkozó PSG-kapusnak, hogy 0-0 legyen a meccs végeredménye.

A gól nélküli meccs azonban messze nem volt a korábbi barátságos meccseken megszokott lötyögés, legalábbis a második félidőben nem. Az elsőben gyengébb volt az iram, a fordulás után azonban mindkét csapat rákapcsolt, Neuernek is védenie kellett Griezmann lövésénél.

Kylian Mbappe megmutatta sebességét, technikai tudását, sokszor egész különlegesen ért a labdához. Volt egy veszélyes szabadrúgása is.

A második félidő világbajnoki szintet hozott.

