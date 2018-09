Az olaszok 11-esből mentettek pontot

Olaszország válogatottja 1-1-es döntetlent játszott Lengyelországgal a labdarúgó Nemzetek Ligája pénteki játéknapján, Bolognában.

Az első félidő hajrájában Jorginho labdaeladása után Robert Lewandowski beadását a Napoli légiósa, Piotr Zielinski kapásból lőtte a hálóba. A 75. percben Jakub Blaszczykowski buktatta Federico Chiesát, a megítélt büntetőből pedig a brazíliai születésű Jorginho megszerezte pályafutása első gólját az olasz válogatottban. A hazaiaknak ez volt az első kaput eltaláló lövésük a meccsen.

A válogatottak a sorozat minden osztályában négy csoportban játszanak oda-visszavágós alapon. A B, a C és a D osztály csoportgyőztesei feljutnak, az A, a B és a C osztály csoportutolsói pedig kiesnek. Az A osztály négy csoportgyőztese jövő júniusban négyes döntőn vesz részt. A Nemzetek Ligájában négy Európa-bajnoki helyet is meg lehet szerezni. Alapesetben minden osztályban a csoportgyőztesek 2020 márciusában megmérkőznek az indulási jogért, valójában viszont azok a csapatok szerepelnek majd a rájátszásokban, amelyek az adott osztályban a legelőkelőbb helyen zártak, de a 2019 őszén záruló hagyományos Eb-selejtezők során lemaradtak a részvételt garantáló első és második helyekről. (MTI)

A osztály:

3. csoport:

Olaszország-Lengyelország 1-1 (0-1)

Gólszerzők: Jorginho (76., tizenegyesből), illetve Zielinski (40.)

B osztály:

2. csoport:

Törökország-Oroszország 1-2 (1-1)

G.: Aziz (41.), illetve Cserisev (13.), Dzjuba (49.)

C osztály:

1. csoport:

Albánia-Izrael 1-0 (0-0)

G.: T. Xhaka (55.)

4. csoport:

Litvánia-Szerbia 0-1 (0-1)

G.: Tadic (38., tizenegyesből)

Románia-Montenegró 0-0

kiállítva: Mugosa (77., Montenegró)

D osztály:

3. csoport:

Feröer-szigetek - Málta 3-1 (2-1)

G.: Edmundsson (31.), Jönsen (38.), Hansson (52.), illetve Mifsud (42.)

Azerbajdzsán-Koszovó 0-0