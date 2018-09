Az ilyen üzenetekért imádni fogják Marco Rossit

Az olasz Marco Rossi, aki 18 órától első meccsén vezeti a magyar válogatottat, aktív életet él a Facebookon, ezt a posztját is ott jelentette meg.

"Szia Nagypapa! Remélem, jól vagy. Hány éve is mentél el? Túl sok.

‘94-ben volt, de az emléked most is itt él bennem. Ki tudja, milyen boldog leszel és büszke az unokádra, aki most a magyar válogatott szövetségi kapitánya...

Igen, azé a Magyarországé... Az Aranycsapaté, melyben Puskás, Hidegkuti és a többiek játszottak és amiről annyit meséltél nekem. Emlékszel? Ma, szombaton elkezdődik ez az új kaland, és ha a lehető legjobban kezdődik, akkor pontosan tudom, kinek ajánljam a győzelmet! Ha így lesz, akkor tudni fogom, hogy szurkoltál nekem, nekünk! Szeretlek! És mindezt Neked ajánlom!"

Rossi 1988 és 1993 között a Bresciában 164 meccsen játszott, onnan szerződött át az akkor bivalyerős Sampdoriába, amelyik 1992-ben BL-döntős volt.

A szakember magyarul még nem tud olyan jól, hogy ilyet írjon, de tanulja a nyelvet.

A soraiból árad a tisztelet, a hazai hagyományok elfogadása, és hát persze az érzelmek is.

