Görög kapitány: Megérdemelten nyertek a magyarok

Magyarország 2-1-re legyőzte az esélyesebbnek tartott Görögországot Budapesten a Nemzetek Ligája csoportkörének második fordulójában. Marco Rossi a mérkőzés után elmondta, büszke a játékosaira, de még bőven van hová fejlődni, Michael Skibbe pedig elismerte, megérdemelten nyert a magyar csapat.

Először is szeretnék gratulálni a játékosaimnak. Ugyanúgy harcoltak, mint Finnországban, de most több karakterrel és végre a szerencse is melléjük állt.