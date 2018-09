Rossi: Mindig küzdeni fogunk és sosem adjuk fel

Marco Rossi szövetségi kapitánynak összejött az, ami még Dárdainak sem: a magyar válogatott a vezetésével megverte a görögöket. A meccs után az olasz szakember és a játékosok is pozitívan értékeltek, most azonban Rossi bővebben is megszólalt, az MLSZ-nek beszélt a csapattal eddig eltöltött napjairól, valamint az első két meccséről.

Őszintén mondom, fantasztikusak voltak a játékosok! Az első pillanattól kezdve nagyon odafigyeltek arra, hogy mindent megcsináljanak az edzéseken, amit kérünk tőlük.

– mondta Rossi, hozzátéve, hogy az edzőnek nincs annál jobb érzése, mint amikor a játékosaitól azonnal viszontlátja a pályán, amit kért tőlük.

Szerinte mindenki nagyon profin dolgozott és viselkedett, azok is, akik nem kaptak játéklehetőséget, ezzel pedig ők is nagyban kivették a részüket a győzelemből.

14 Galéria: Magyarország - Görögország 2-1 Fotó: Huszti István / Index

Ettől még azért van hova fejlődni, Rossi úgy gondolja, sokkal jobban kellene bízni magukban és a képességeikben, az ezekből adódó lehetőségeiket pedig szervezettebben kellene kihasználniuk a játékosoknak. Konkrétumokat is mondott:

a védelmi vonallal kapcsolatban kiemelte, hogy most elég mélyen van, azt szeretné, ha ezt előrébb hoznák,

emellett pedig azt is szeretné, hogy agresszívebbek legyenek labdaszerzésben és az ellenfél kapujához közelebb próbáljanak labdát szerezni.

A következő összetartás alatt ezen fognak dolgozni, és bár ezekhez időre és megfelelő önbizalomra van szükség, a keddi győzelem mindenképpen jót tesz a csapatnak.

A kapitány arról is beszélt, hogy októberben nagyon nehéz dolga lesz a válogatottnak az észtek ellen, mert velük a görögöknek is meggyűlt a baja, a meccseik alapján pedig biztosan igen kellemetlen ellenfél lesznek.

Rossi a szurkolókkal kapcsolatban elmondta, úgy látta, hogy nagyjából negyedórával a meccs vége előtt érkeztek meg a szurkolók a Groupama Arénához, minden bizonnyal azért,

mert látták a tévében, hogy a fiúk harcolnak, küzdenek a győzelemért, ezért úgy döntöttek, hogy valamilyen módon megpróbálják támogatni őket ebben a nehéz helyzetben.

A stadionon kívülről is fantasztikusak voltak a drukkerek, szerinte ez a gesztus bizonyítja, hogy a magyarok mennyire szeretik a focit és mennyire szeretnék támogatni a nemzeti csapatot.

Rossi kitért arra is, hogy szerinte egyértelmű, hogy a játékosok számára borzasztóan fontos a válogatott, de sokszor a rajtuk lévő nyomás kicsit megnehezíti a dolgukat, hiszen többségében huszonéves fiatalokról beszélünk, akiknek még meg kell tanulniuk kezelni az ilyenfajta nyomást. A győzelem iránti vágyuk, küzdeni akarásuk ugyanakkor megkérdőjelezhetetlen, a szurkolók pedig olyan csapatot szeretnének látni, amely harcol és sosem adja fel.

Az olasz szakember hozzátette, jelen pillanatban éppen ezt tudja biztosra ígérni a szurkolóinknak, hogy