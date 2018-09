A létszámon felüli futballisták utolsó esélye

Van egy csomó olyan futballista, aki valamilyen oknál fogva eltűnik a radarról, például sérülés vagy öregedés miatt csapat nélkül találja magát. Nem tudnak meccseket játszani, így esélyük sincs bebizonyítani, hogy azért ők még használható játékosok. A helyzetük így sem teljesen reménytelen, mert Európa-szerte edzőtáborokat, tornákat rendeznek a szabadon igazolható játékosoknak, hogy formában maradjanak, vagy esetleg felfigyeljen rájuk egy menedzser.

Több évtizedes hagyománya van, hogy a csapat nélküli játékosok is afféle szociális védőhálóban részesüljenek. Franciaországban már 1990 óta szerveznek edzőtáborokat nekik, de a 2000-es évektől talált igazából ez a kezdeményezés egyre több országban követőt. 2005-től pedig már a globális játékos-szakszervezetnek tekinthető FIFPro is beszállt a szervezésbe. Szükség is volt rá, a gazdasági válság időszakában megsokszorozódott a klub nélküliek száma.

Hollandiában elég döcögősen indult évekkel ezelőtt az első edzőtábor, összesen csak nyolc futballistát érdekelt, de ma rengetegen élnek az általában ingyenes lehetőséggel. Spanyolországban például már akkora a túljelentkezés, hogy sorsolással kell dönteni a résztvevők között.

A BBC adatai szerint idén 18 országban rendeztek tábort vagy tornát, amelyeken 502 szerződés nélkül játékos vett részt, és közülük 122-en találtak is maguknak klubot.

A cél a legtöbb helyen az, hogy fenntartsák a legmagasabb szintű fizikai kondíciót, hogyha váratlanul valaki szerződést kapna, gond nélkül felvehesse a ritmust új klubjában. A táborokban készülők köre elég vegyes, vannak olyanok, akik már karrierjük vége felé haladnak, még egy-két évet eltöltetnének profiként, de olyanokat is találni, akik kezdőként keresik a nagy lehetőséget. Arra is van példa, hogy a FIFPro edzéseire olyan játékosok mennek, akik valamiért el vannak tiltva mindenféle klubtevékenységtől.

Igazán jó nevű játékosok is feltűnhetnek ezekben a táborokban, például néhány évvel ezelőtt Csehországban a 93-szoros válogatott, exliverpoolos Milan Baros is élt ilyen lehetőséggel.

Ahogy azt a FIFPro hazai tagszervezete, a Hivatalos Labdarúgók Szervezetének (HLSZ) főtitkára, Horváth Gábor elmondta: Magyarországon jellemzően fiatalok kapcsolódnak be a programba - a legidősebb játékos 24 éves volt - , illetve túlnyomó részt másodosztályú futballisták vettek részt az általuk szervezett mini edzőtáborban és tornán. A részvétel ingyenes volt, az edzőket és a költségeket is a HLSZ fizette.

Fotó: HLSZ / Facebook Horváth Gábor

Magyarországon még nincs nagy hagyománya a szerződés nélküli játékosok kisegítésének, idén még csak a második olyan alkalom volt, amikor megmutathatták magukat az itthon futballozók máshol is. Azok a jelentkezők, akik sikeresek voltak a HLSZ draftján, három nap közös edzés után részt vehettek egy prágai négycsapatos tornán, ahová a játékosügynökök és edzők is ellátogattak. A magyar csapat két meccset játszott, a románoktól és a csehektől is kikapott, de nem az eredmény volt az elsődleges.

A magyar csapat kapitánya Murai Márk volt, ő a Mezőkövesdnél bontott szerződést, ezután keresett magának edzéslehetőséget. A BVSC-nél tréningezett, amikor hallott a HLSZ által nyújtott lehetőségről. „Nem volt veszítenivalóm azzal, ha kimegyek, és a vége nagyon pozitív csalódás lett. Nagyon profi volt a szervezés, az utazásban, a szállásban és az étkezésekben is meglátszott ez. Gabala Krisztián, aki a BVSC edzője is, jó munkát végzett velünk, ahhoz képest, hogy először láttuk egymást az első edzésen, szervezett csapat benyomását keltettük a két meccsen."

Murai elmondta, igazából csak ő érkezett profi háttérrel, társai NB III.-asok, megye I.-esek, BLASZ I.-esek voltak. Volt köztük két brazil is, az egyikük korábban még a strandfutball-válogatottban is játszott. A három nap alatt sok csodát nem lehetett tenni, taktikai jellegű edzéseken formálták őket csapattá.

„Az ellenfeleink között volt egy román játékos, aki korábban a Fradiban volt, meg olyan is, aki több mint 200 meccset játszott a spanyol másodosztályban. Mindkét meccsen kikaptunk, de nem voltunk alárendelt szerepben. Szerintem nagyon hasznos, hogy külföldi futballkultúrákkal is megismerkedtünk, jó erőfelmérő volt. Nekem pedig jól jött, hogy kétszer is igazi meccsterhelést kaptam" – mondta Murai.

Fotó: AFEfutbol / Facebook AFE edzőtábor 2018.09.01.

A játékossal több ügynök is beszélt Csehországban, sokáig úgy nézett ki, hogy a ciprusi másodosztályban köthet ki, azt ő jó lehetőségnek is érezte, majd egy szlovák közvetítő a cseh első osztályban ígért neki próbajátékot. Egyik üzletből sem lett semmi, de nem maradt klub nélkül, itthon igazolt végül az NB II.-es Váchoz.

A HLSZ-főtitkár azt mondta, a csapatukból végül öten találtak maguknak klubot, Murai úgy tudja, egyikük sem külföldre került, hanem itthon futballoznak tovább.

Az egyik legsikeresebb modell Spanyolországban működik, 2011 óta a helyi játékos-szakszervezet (AFE) évente kétszer, télen és nyáron is tart edzőtáborokat. A náluk megforduló futballisták 85 százaléka kap szerződést állításuk szerint: tavaly 78 résztvevőjükből 71-et igazoltak le.

Az AFE-nak az a filozófiája, hogy ha csak néhány napra, hétre is, de olyan környezetet hozzanak létre, amelyek a profi csapatoknál vannak. Biztosítanak két pályaedzőt, adnak kapusedzőt és erőnléti trénert, szertárost, sajtóst, orvost, dietetikust és fizioterapeutákat. De már a futball utáni életre is próbálják felkészíteni a játékosokat, elvégre semmi sem biztosítja a szerződtetésüket, ezért nyelvórákat is adnak, és megtanítják az önéletrajzírásra is a futballistákat.

📽 2 minutes avec @AitFanaKarimoff, qui revient sur son expérience avec l'UNFP FC, le stage de cohésion avec les militaires, ses retrouvailles avec Djamel Bakar et son avenir. #teamUNFP pic.twitter.com/vOGruXkNqY — UNFP (@UNFP) 2018. július 31.

A táborok hossza is változó, itthon csak háromnapos volt a felkészülés, de például Franciaországban vagy Szlovéniában egyhónapos is lehet egy-egy blokk. A franciáknál egy hónap alatt kilenc meccset is játszhatnak különböző ellenfelek ellen, kétszer-háromszor Ligue 1-es klubokkal is mérkőznek. És ahogy a UNFP videóján is látni, különböző csapatkohéziót fejlesztő tréninget is beiktatnak, a franciák idén például kommandóst játszhattak.

„Biztos, hogy ez volt az utolsó esélyem. Nem sok játékos tud visszatérni úgy, hogy két évig sehol sem volt. És nem vagyok már fiatal sem" – mondta a BBC-nek Guy Ramos, aki egy súlyos térdsérülés miatt esett ki a játékból. A 32 éves zöld-foki szigeteki védő Hollandiában vett részt egy edzőtáborban, és az ott mutatottak alapján egy marokkói topklubtól kapott szerződést. A holland programból került például kapus az ADO Deen Haaghoz is. Ahogy azt Arjan Ebbinge, a VVSC oktatási vezetője elmondta, náluk egyértelműen az a cél, hogy a résztvevők a holland vagy valamelyik másik ország első osztályában folytathassák a karrierjüket. Ha nem kapnak szerződést, könnyen eltűnhetnek a radarról, és alsóbb osztályokból már nem igen tudják visszaverekedni magukat.



Borítókép: Djamel Bakar (UNFP FC) küzd Gaoussou Traoreval (Amiens SC) 2018.07.13-án párizsi barátságos mérkőzésen. Fotó: Soccrates Images/Getty Images Hungary