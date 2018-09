Vérző arccal vitték le a Vidi-kapust, bajban lehetnek az EL-re

Súlyosnak tűnő sérülést szenvedett a Vidi szombati, Felcsút elleni bajnokiján a csapat válogatott kapusa, Kovácsik Ádám, akit vérző arccal, hordágyon vittek le a mérkőzés 71. perce után.

Kovácsik Ádámon a néhány perces eszméletvesztéses állapotot követően a baleseti sebészeti ambulancián dr. Karászi Péter vezetésével gyors ambuláns és CT-vizsgálatot végeztek. A diagnózis agyrázkódás, emiatt a sportsebészeti osztályra megfigyelésre felvették. Koponyatörést nem szenvedett, állapota a körülményekhez képest jó, kommunikációra képes

– árulta el Kovácsik diagnózisát a Vidi csapatorvosa, dr. Kovács Tibor.

Fotó: Peka Roland / Mol Vidi FC

Kovácsik egy lövés után Dejan Trajkovski térdével ütközött, hosszasan ápolták, majd le is cserélték. A helyére Tomás Tujvel állt be csereként, könnyen lehet, hogy csütörtökön, a BATE Boriszov elleni budapesti Európa Liga-mérkőzésen is Tujvel véd majd, amennyiben Kovácsik nem épül fel villámgyorsan.