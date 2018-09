Pár napja mutatta be rózsaszín váltómezét a szezonra a Barcelona, a drukkerek közel 60 százaléka szörnyűnek találja a trikót. Most a Sport.es egyik újságírója már a Barca jövő évi első számú mezéről közölt látványtervet, amivel egyenesen lesokkolta a drukkereket. Nézzük is:

🔴🔴🔴 Exclusiva!!! Así será la nueva camiseta Nike del Barça!!! A cuadros!!! Pronto empezará la producción y ayer ya la vieron algunos ejecutivos el FC Barcelona. Mi pronóstico es que arrasará!!! pic.twitter.com/AMuIniLMFm — Joan Vehils (@jvehils) September 18, 2018

Igen, a Barcelona az értesülések szerint kockás mezt tervez, olyan horvátos mintájút, a horvát válogatott vébén látott trikóihoz hasonlót. Állítólag a klubvezetés már meg is adta az engedélyt a Nike-nak a gyártásra.

A Barca hazai mezén 1999, a klub alapítása óta volt legalább két sáv, majdnem mindig függőlegesen, a 2015-16-os szezonban vízszintesen - vagyis történelmi módosítás előtt áll az egyesület.

A Barca horvát légiósa, Ivan Rakitic a világbajnokságon

Milyen lenne a kockás Barca-mez? 388 Tényleg horror

138 Menő

A szurkolók, legalábbis egyelőre, nem örülnek. A másik barcelonai sportújság, a Mundodeportivo.com a pink után a kockást is megszavaztatta: a voksok 75 százaléka szerint "horror", ahogy kinéz.