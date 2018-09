Neymarnak visszanyalt a fagyi

Napjaink egyik legjobb, legtechnikásabb és legjobban cselező futballistája egyértelműen Neymar, ő az, aki leginkább szereti szívatni az ellenfelet a trükkjeivel.

Néha azért védekeznie is kell, ami közel sem tartozik a legnagyobb erősségei közé. A Liverpool elleni Bajnokok Ligája-csoportmeccsen például Sadio Manét próbálta megállítani és csúnyán befűzték.

A szenegáli Mané technikájára sem lehet panasz, olyan szépen ültette be Neymart a hintába, hogy azt más körülmények között a brazil is megtapsolná. Az internet népe nem is hagyta szó nélkül az esetet, tele a Twitter azzal, hová, hogyan és miért küldte el Mané a PSG-sztárját.