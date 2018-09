Góllal tért vissza Dzsudzsák Balázs

Miután nem sikerült európai csapathoz igazolnia, Dzsudzsák Balázs aláírt az Egyesült Arab Emírségek bajnokságába nemrég feljutó al-Ittihad Kalbához. Pénteken be is mutatkozott új csapatában, április óta ez volt a magyar támadó első tétmérkőzése.

Dzsudzsák csapata az al-Dhafra vendégeként lépett pályára a UAE League harmadik fordulójában. A magyar játékos a padon kezdett, a szünetben, 0-0-s állásnál állt be, a 75. percben pedig büntetőből be is talált:

Az al-Ittihad Kalba végül 2-0-ra győzött, jelenleg hat ponttal a bajnokság ötödik helyén áll.