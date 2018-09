Gólöröm a semmibe

A Rennes-csatár lövését a kamera is nehezen követte.

Vendéggyőzelmeket hozott az Európa Liga A csoportjának első fordulója. A Bayer Leverkusen a bolgár Ludogorec, az FC Zürich pedig a ciprus AEK Larnaka otthonában nyert. Utóbbi meccset egy 61. percben rúgott tizenegyes döntötte el.

A gól előtti szituációban a svájci Marchesano húzott el a jobb oldalon, majd a becsúszva menteni igyekvő macedón Daniel Mojszov karjához ért a labda, egyértelmű büntető.

Az ítéletvégrehajtó Benjamin Kololli volt, aki szépen be is vágta a 11-est, majd futott ki a vendégszurkolókhoz ünnepelni. A reklámtáblákat átugrotta, de még közelebb akart menni az övéihez, a betonfalon is átlendítette magát, majd eltűnt a semmiben.

Profilból is látszik az arcán, hogy nem számított rá, milyen akadályokba ütközhet: az efféle több tíz vagy annál is idősebb stadionoknál bevett szokás volt, hogy a nézőtér és a pálya közé több méter mély, keskeny árkot építenek körbe, hogy a közönség semmi esetre se tudjon bejutni a játéktérre. Ódivatú megoldás, mindig is veszélyes volt, ma már nem csinálnak ilyet.

Kololli ebben az árokban landolt, hosszú másodpercekre eltűnt, lehetett aggódni, mi lett vele.

Szerencséje volt, valószínűleg gond nélkül ért földet, mert mosolygott, amikor a többiek a karjánál fogva kihúzták.

A csoport másik meccsén a Leverkusen a 3-2-re nyert a Ludogorec stadionjában. A németeknek kalandosra sikeredett a hazaút, a gépük technikai okok miatt három óra késéssel indult, így a klub vezetői végül úgy határoztak, hogy a péntek délelőtti tréninget lefújják. Szükségük van a Bundesligában is a sikerre, hiszen három forduló után pont nélkül utolsók.