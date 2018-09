19-re húzott lapot a Lazio-csatár

Az olasz Lazio az Apollont fogadta az Európa Liga csoportkörének első fordulójában. A ciprusiak meglepően jól játszottak, mindössze egyetlen góllal kaptak ki, bár ez elsősorban a csereként beálló Senad Lulicnak köszönhető, aki összehozta az év egyik legnagyobb helyzetét, majd kihagyta azt.

Tökéletes passzt kapott, még a kapust is ügyesen fektette el, már a testcsel után is az üres kapuba guríthatta volna a labdát. Ő viszont inkább megállította a labdát, hogy szemtől szembe álljon a kapuval és az egyik, normál esetben tehetetlen védővel. Ez persze még így is ajtó-ablak ziccer volt, de ekkor úgy gondolta, beletesz még egy csavart, és elfekteti az utolsó védőt is egy lövőcsellel. A vicc az, hogy nagyjából még ez is sikerült, csakhogy nem volt elég higgadt, hogy kivárja az ütemet, amikor a védő már képtelen bármit tenni, kapura gurított, a védő meg estében kirúgta a labdát, vagy legalábbis elakadt benne.

Hibája végül nem került pontokba, a Lazio 2-1-re győzött.