Ne tiltsák el Ronaldót, a játékvezető hallucinált

A korábbi Juventus-menedzser, Marcello Lippi is megszólalt a szerdai, Valencia-Juventus BL-meccsen történt C. Ronaldo piros lap miatt. A korábbi szakember a Tuttosportnak nyilatkozott és elmondta azonnal be kell vezetni a videóbíró-technológiát a Bajnokok Ligájában is, hogy hasonló tévedéseket egyből kiszűrjenek.

„Azért mert az ellenfél fején egy kis karcolás van, nem jelenti azt, hogy valakinek egyből piros lapot kell adni. Ezzel a döntéssel károkat okoztak egy klubnak, különösen azért, mert az egyből piros lap akár kétmeccses eltiltást is vonhat maga után. Azt hiszem a bíró hallucinált.”

„Az UEFA-nak el kell ismernie, hogy hibázott. Az időben már nem lehet visszamenni, de az eltiltás teljesen abszurd lenne. Nagyon itt van már az ideje, hogy a BL-meccseken is bevezessék a videóbíró-technológiát a hasonló esetek kiszűrésére.”

Lippi beszélt aztán a Juve másik játékosának, Douglas Costának a fegyelmezetlenségéről is, aki a Sassuolo ellen bajnoki meccsen köpte le ellenfelét, amiért szintén egyből pirosat kapott, majd négy meccs eltiltották. Lippi szerint, aki már ilyen szinten játszik, annak uralkodnia kell saját magán, de ennek semmi köze Ronaldóhoz, aki szerinte ártatlanul bűnhődött.

Ronaldót a Valencia elleni meccs 29. percében állítottak ki Felix Brych játékvezető, mert beletúrt Jeison Murillo hajába. A játékvezető az alapvonali asszisztens szavai után mutatta fel a pirosat. Azóta sokan háborodtak fel az eseten és érzik igazságtalannak a portugál kiállítását. Az UEFA a jövő hétre ígért döntést az ügyben.

(Borítókép: Manuel Queimadelos Alonso / Getty Images Hungary)