Franco Vazquezt ismerhetik már az Indexről is, ő az a nem fiatal, ellenben szuperpengés argentin futballista, akit az argentin válogatott is felfedezett végre, és be is mutatkozhatott abban két hete.

A 31 éves támadó középpályás-csatár-szélső keverék szerencsére időről időre jelentkezik valami tényleg jóval, csütörtökön az Európa Ligában rúgott egy őrült nagy gólt.

Nem is rossz csapatot, a belga második Standard Liege-t fogadták a Sevillával, és gurítottak neki egy ötöst. Pedig volt 1-1 is, mikor a belgák egyenlítettek, de szünetre már a spanyolok vezettek újra, mert jött Vazquez, és előhúzta a balost:

Elég jól eltalálta a kapufát, nem?

Jó lenne egyszer megnézni, mi jönne ki belőlük, ha Messivel lennének a pályán, de ez még arrébb lesz, mert a szupersztár egy ideig, legalább tavaszig nem játszik a hazai csapatban. Sőt, könnyen lehet, hogy a Messi-Vazquez-kettős sosem áll fel a középpályán vagy a támadósorban, mert mindketten ballábasak, és a pályának ugyanazon területén érzik jól magukat, valahol ott a jobb oldal környékén.

De ne legyen igazam!