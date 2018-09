Szinte könyörgött a kiállításért a spanyol csatár

A Real Sociedad 1-0-ra legyőzte a Huesca csapatát idegenben a spanyol bajnokság ötödik fordulójának nyitómérkőzésén. A meccs önmagában felejthető volt, a vendégek csatára, Juanmi azonban gondoskodott a show-ról.

A spanyol játékosnak nem volt egy jó mérkőzése, a 71. percben pedig teljesen feleslegesen szabálytalankodott a középpályán. A megmozdulása nem volt durva, de lehetett rá lapot adni, a bíró pedig élt is a lehetőséggel.

Juanmi a sárga után teljesen elborult, vélhetően nem a legkedvesebb szavakkal illette a játékvezetőt. Még így is megúszhatta volna a dolgot, de nem tudott ellenállni annak, hogy harmadszor is bemutasson tűréshatára legvégén járó játékvezetőnek, amiért megkapta a második sárga lapját is.

Egy perc alatt kiállíttatta magát.

Nem ő volt azonban az egyetlen renitens a vendégeknél, Theo Hernandez is összeszedett egy pirosat durvaság miatt, így bár 1-0-ra nyert, de kilenc emberrel fejezte be a mérkőzést a Real Sociedad.