A jó labdák mindig azokhoz kerülnek, akik be is tudják lőni

Cristiano Ronaldo nehezen indult be az olasz bajnokságban, de az utóbbi két Serie A-meccsen már három gólt lőtt. A hétvégén a Frosinone ellen is betalált a Juventus csatára, a 81. percben lőtt gólt, ezzel lett 1-0, majd a 94.-ben Bernardeschi góljával 2-0. A klub edzője, Massimilliano Allegri szerint a portugál csatárt lelkiereje helyezi a többiek elé.

„Cristiano Ronaldónak sok helyzete van, és ez azért történik, mert a jó labdák mindig azokhoz kerülnek végül, akik képesek gólt lőni a 16-oson belülről. Néhány helyzetet kihagy ezekből, néha nincs szerencséje a kipattanókkal, de az az erőssége, és ez tény, hogy mindig meccset eldöntő szerepe van, még ha nem is talál be. És az is azért történik, hogy a meccsek vége felé lő gólt, mert mentálisan erősebb a többieknél" – mondta az olasz edző.

A Juventus eddig hibátlan a bajnokságban, mind az öt meccsét megnyerte, három ponttal vezet a Napoli előtt.

(via Yahoo.com)