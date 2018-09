Keményen beszólnak Cristiano Ronaldónak

A nemzetközi sajtó elsősorban Cristiano Ronaldo távolmaradásával foglalkozott, valamint az Év játékosának választott Luka Modricot dicsérte a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) Londonban tartott hétfői gálájának másnapján.

Horvátország:



Sportske Novosti:

"Ronaldo egója még a sportolói klasszisánál is nagyobb, ahogyan mondani szokta, 'nincs jobb nálam'. Most mégis van. Egy fiatalember Zadarból, aki az elmúlt egy évben jobb volt Ronaldónál. A portugál pedig egyszerűen nem megy el egy olyan díjátadóra, ahol nem őt választották a legjobbnak. Nem hajlandó egy másik sportoló mögött állni, és még kevésbé hajlandó gratulálni."



24Sata:

"A portugál sztár nem ment el a díjátadóra, ahogyan augusztus végén Monacóba, a legjobb európai játékos díjazásakor sem. Nem ment el Londonba, mert nem tudta elviselni, hogy üres kézzel távozzon a gáláról."



Index.hr:

"Modric ugyan Cristiano Ronaldótól nem kapott elismerést, de a háromszoros világbajnok Pelé, valamint az igazi Ronaldo az elsők között gratulált neki."

Olaszország:



La Repubblica:

"Ronaldo most észrevehette, hogyan válik egyre sebezhetőbbé a saját márkája a Real Madrid védőbuborékán kívül. Cristiano talán tudta, talán csak megérzés volt, de végül nem utazott el Londonba, mert nem tetszett neki az ötlet, hogy valaki másnak az árnyékában szerepeljen."

Spanyolország:



Marca:

"A díjat egy olyan játékos kapta, aki nem szerepel állandóan a címlapokon, nem áll a góllövőlisták élén, de egy személyben motorja egy csapatnak, amely sorozatban háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, és egy másik együttesnek, amely története során először jutott be a világbajnoki döntőbe."



Mundo Deportivo:

"Luka Modric megtörte Messi és Cristiano Ronaldo uralmát, miután az elmúlt években ők ketten a világ futballjának minden fontos egyéni díját begyűjtötték."



AS:

"Modric magas színvonalon, konstans, szilárd, inspiráló és szolidáris futballt játszik. A csapatáért küzd, nem pedig saját magáért. Az ilyen típusú játékosokat időről időre díjazni szokták."



El Mundo:

"A FIFA a horvát futballista kettős szerepét is elismerte - díjazta a horvát válogatott fővezérét és a királyi gárda valódi motorját." (MTI)