A 2020-as Eb-n is alkalmazni fogják a videobírót

Sok mindennek jutott ki gratuláció a FIFA-elnök sajtótájékoztatóján, a videóbíró és a bővítés is jó ötlet.

Két szabálytalan gólt is érvénytelenített a VAR, a 94. percben szerezte meg a győztes gólt a Milan.

Öt mérkőzésen is bevetik a VAR-t.

Jövőre a Bajnokok Ligájában is bevezetik a videobírós rendszert, illetve a 2020-as Európa-bajnokságon is szerepet kap a VAR, jelentette be Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA).

2019 augusztásában vezetjük be a videobírót, így elég időnk lesz arra, hogy kiépítsük a rendszert és kiképezzük a játékvezetőket a VAR sikeres, hatékony használatára

– mondta Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke.

A videobírót már tesztelik Angliában, Olaszországban már második éve használják, illetve idén a világbajnokságon is bevetették. A BL-ben 2019 augusztusában, a selejtező negyedik, utolsó fordulójában debütál majd, de már a 2019-es UEFA Szuperkupában is használni fogják.

Az Európa-Ligában a 2020/21-es szezontól – de csak a csoportkörben fogják használni –, a Nemzetek Ligájában pedig 2021-től vetik be a rendszert.