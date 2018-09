Egy lengyel most Európa legjobb csatára, Messit is előzi

Európa jelenleg legjobb góllövőjének a Genoa csatára, Krzysztof Piatek számít. Az öt topligát figyelembe véve a lengyel már tízgólos a szezonban. A hétvégén 19 éve nem látott rekordot is beállított.

Utoljára 1999-ben Andrij Sevcsenko volt arra képes, amire Piatek. Mindketten öt gólt szereztek első négy Serie A-s meccsük alatt. A lengyel folytatta is a sorozatot, kedden a Chievo ellen hatodik gólját is meglőtte, és ezzel az olasz bajnokságban vezet is a góllövő listát.

A Genoának története során még nem volt olyan játékosa, aki az első öt meccsének mindegyikén gólt szerzett volna.

A nyáron a Cravovia Krakówból érkező Piatek a kupában is jól szerepelt, a Lecce ellen 4-0-ra nyert a Genoa augusztus elején, mind a négy gólt ő lőtte, 37 perc kellett csak neki ehhez.

Szezonbeli tíz góljával, most olyanokat előz meg mint Lionel Messi (8 gól), Cristiano Ronaldo (3 gól) vagy Robert Lewandowski (7 gól).

Edzője, Davide Ballardini is méltatta: "Piatek nemcsak gólokat lő, de a társaiért is játszik. Ő egy modern csatár."

A 23 éves játékost, aki tavaly a bajnokságban 21 gólt szerzett, Lengyelország még nem fedezte fel, eddig egyetlen meccsen játszott a válogatottban. Írország ellen szeptemberben kapott 61 percet.

Piatek 4,5 millió euróért igazolt a Genoához, menedzsere szerint is jó ugródeszka lehet ez a klub. Ha így folytatja, hamarosan elviheti valamelyik topklub.