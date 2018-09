Csökkentették a bírót kritizáló AS Roma-elnök eltiltását

Háromról egy hónapra csökkentette James Pallotta eltiltását, az AS Roma elnökének Bajnokok Ligája-mérkőzésekre szóló eltiltását csütörtökön az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA). A szakember azért kapott büntetést, mert nyilvánosan kritizálta a bírót csapata Liverpool elleni elődöntője után.

Pallottát július 20-án büntették meg, melynek értelmében Pallotta csapata őszi BL-mérkőzésein nem kommunikálhat a játékosokkal és az edzőkkel, valamint nem mehet be az öltözőbe és a játékoskijáróba sem. Az olasz csapatnak emellett 19 ezer eurós (6,1 millió forintos) büntetést is be kellett fizetnie.

A római klub azonban fellebbezett, így csak a szeptemberi Bajnokok Ligája mérkőzésekről fog hiányozni az amerikai üzletember, írja az MTI.