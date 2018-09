Talpig Turulban fogadták a topolyai gyerekek Orbánt az akadémia megnyitóján

Különösen Orbán Viktor felcsúti akadémiájának partnerei jártak jól a futballgyarmatosítással. A legtöbbet egy szerb harmadosztályú klub kapta a magyar közpénzekből, Szlovákiában két akadémiának is jut magyar támogatás.

Vannak akadémiáink, ahol szinte nincs is magyar futballtehetség. Megdöbbentő helyezésünk a FIFA egész világra kiterjedő rangsorában nem vicc. De kinek jó ez és miért?

A 113 éves futballcsapat stadionja magyar pénzből épül. A topolyai akadémia 3 milliárdjából jutott a legmagyarabb szerb településnek is.

Orbán Viktor közreműködésével került sor csütörtökön a szerbiai Topolya magyar állami támogatásból épülő labdarúgó akadémiájának ünnepélyes megnyitójára. Az enyhe többségben magyarok lakta településen mintegy 9,5 millió euró, azaz nagyjából 3 milliárd forintnyi magyar közpénzből épült négy edzőpálya és egy kollégium a szerb másodosztályban vitézkedő csapat számára.

A Topolya SC a felcsúti Puskás Akadémia partnere, tulajdonosa Zsemberi János nagyvállalkozó, a Fidesz által támogatott VMSZ pártjának önkormányzati képviselője. Az MTI híre szerint természetesen nem ezért esett pont Topolyára a kormány választása, hogy ott határontúli akadémiát építsen milliárdokért.

Hanem, mert "a komoly dolgokhoz – tisztelt hölgyeim és uraim – társak kellenek."

Bátor, elszánt és nagy képzelőerejű társak. Engem a jó sors összehozott Zsemberi Jánossal, aki vállalta a magyar sporttámogatások eljuttatását és ésszerű felhasználását Szerbiában. Az ő javaslata volt, hogy kezdjük itt.

– indokolta a miniszterelnök a helyszínválasztást.

Jegyezzük meg, furcsa is lett volna, ha Zsemberi nem az általa tulajdonolt klubot javasolja a célra, ugyanakkor lehet, hogy ésszerűbb lett volna az innen 40 km-re lévő, és elég régóta működő Nyers István Akadémiát választani Tóthfaluban, ahol a lakosság 99%-a magyar.

Ugyanakkor persze az is egy ésszerűségi szempont, hogy Zsemberi máris Mészáros Lőrinc halandók számára egyelőre elérhetetlen sportmárkájába, azaz 2Rule-ba öltöztette csapata utánpótlását.

Az egyébként, hogy a négy labdarúgópálya és a felcsútosan makoveczes kollégium került-e 3 milliárdba, vagy a pénzből még maradt valami a közeljövőben építendő UEFA 3-as besorolású stadionra is, nem derült ki egyértelműen a hírekből, de inkább úgy tűnik, hogy minden elment a most átadott, és még nem teljesen kész komplexumra.

Orbán a beszédét egy sokszor tévesen Puskásnak tulajdonított, de valójában Erenst Hemingwaytől származó idézettel zárta, miszerint a sport megtanít az élet két legfontosabb dolgára: becsületesen győzni és emelt fővel veszíteni. "Aki ezeket tudja, mindent tud".

Zsemberi János, a TSC topolyai labdarúgóklub elnöke pedig köszönetet mondott Magyarországnak, amiért melléjük állt, és komoly anyagi, valamint szakmai támogatást adott.

A topolyai akadémiát elmondása szerint nem csak az ő csapata fogja használni, de a helyi, illetve a közeli településeken lakó sportolók is itt edzenek majd. Illetve azt is elmondta, hogy az akadémiának jóváhagyott pénzből nemcsak a topolyai klub részesült, hanem a többségében magyarok lakta településeken működő labdarúgóklubok is. De hogy milyen mértékben, arra nem tért ki.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (első sor j3) a TSC Labdarúgó Akadémia megnyitó ünnepségén a vajdasági Topolyán 2018. szeptember 27-én. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI