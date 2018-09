Dárdai Pál egy polccal magasabbra került

Nyolc év után fordult elő ismét, hogy az Oktoberfest alatt ismét kikapott a Bayern München, ráadásul 24 kapuralövéssel, ilyen aktívak még nem voltak ebben a szezonban. Ennyi kísérletből sem jutottak el gólig. A mindkét bekapott gólnál nagyot hibázó világbajnok védőt, Jerome Boatenget egyébként nagyon lehúzták az értékelésekben, a legrosszabb, hatos osztályzatot kapta. Míg a Hertha játékosai közül mindenki kettes, Kraft kapus és a szlovák Ondrej Duda egyes, vagyis a legjobb.

A berlini stadionban 75 ezer néző előtt győztes Hertha BSC az eddigi öt forduló után 13 pontot szerzett, ami klubrekord. Csak rosszabb gólkülönbségük miatt állnak a második helyen.

A Hoffenheim jelenlegi edzője, Julian Nagelsmann nyilatkozta azt, hogy két álmod van, amikor edzőnek állsz: az egyik, legyőzni a Bayern Münchent, a másik: trófeát nyerni.

Dárdai Pálnak most az előbbi összejött, karrierjében először.

A jelenlegi edző kar közül ez a bravúr a kisebbségnek már valamikor összejött, ő azonban a másik halmazhoz tartozott péntek estig.

Ez a lista pedig jobban néz ki vele együtt:

Julian Nagelsmann, Lucien Favre, Ralf Rangnick, Tayfun Korkut, Dieter Hecking, Christian Streich, Bruno Labbadia, Friedhelm Funkel.

A felsorolt győztes edzők közül Dárdaié az ötödik legjobb mérleg a Bayernnel szemben. Labbadia például 2 győzelem mellett 15 vereséget gyűjtött, míg a korábbi magyar kapitány nyolcadik nekifutásra hozta a sikert, négy vereség mellett három döntetlent kiharcolva.

Michael Preetz, a berliniek sportigazgatója azt mondta a meccs előtt, biztos benne, hogy a Bayern nem fogja veretlenül megnyerni a bajnokságot, annyira bízott abban, hogy most jön el az ő idejük.

A múlt héten a Hertha legyőzte a Gladbachot, akkor is egy rossz sorozat tört meg, de a Bayern elleni siker nyilván sokkal értékesebb. Ráadásul már tavaly is közel állt ehhez Dárdai, akkor azonban jött a Bayern-bónusz, az utolsó pillanatban kiegyenlített a müncheni csapat, így lett 2-2. (Az előző szezonban 0-0 lett idegenben.)

"Meg fogjuk ünnepelni ezt a sikert, de aztán újra keményen dolgozni fogunk, mert a Mainzhoz megyünk a jövő héten, ahol nehéz meccs vár ránk"

- mondta a 42 éves magyar edző, Dárdai Pál.

Az első félidőben majdnem minden tökéletes volt - tette hozzá értékeléséhez. Ibisevic büntetőből volt eredményes, Duda pedig egy szép támadás végén. A szlovák vezeti a góllövőlistát. Tavaly sokat volt sérült, ezért nem tudta megmutatni valós erejét, amiért 2016 nyarán leigazolták.

"Nemcsak nyertünk, megérdemelten nyertünk.

Rögtön az elejétől élesek voltunk, büszke vagyok a játékosokra, akik akkor is tudták, mi a dolguk, ha nem volt náluk a labda. Ez a művészet a Bayern ellen. Egyénileg is nagyszerű teljesítmény nyújtottak" - értékelt Dárdai.

Ez volt a szezonban a második olyan meccs - a nyitómeccsen 1-0-ra verték a Nürnberget -, amikor nem kaptak gólt. És ez volt az első olyan bajnoki, amikor nem ítéltek ellenük tizenegyest.

Már a múlt héten szóba került, hogy a Hertha lehet a Bayern kihívója, mert a Gladbach lendületesen és eredményesen játszottak.

A FAZ azt írta, hogy úgy játszik a berlini csapat, mint mikor még jó régen a Bajnokok Ligájában volt érdekelt. 120 meccset kellett várnia olyan átütő dicséretre.

A Guardian is foglalkozott a magyar edző csapatával, aki ebben a szezonban azt is megmutathatja, hogy képes virtuóz támadójátékra, mert eddig leginkább a szevrezettség, a harcosság, és a pontos védekezés jutott az angol szakírók eszébe a Hertha játékáról.

Most azonban van hét olyan játékosa is, akik a támadásokat is hatékonyan tudják segíteni, amellett, hogy a védekezésből is kiveszik a részüket.