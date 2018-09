Már sokan nyugdíjba küldenék Király Gábort

A Futball Éjszakáján kezet lehet fogni azokkal is, akikkel azonosítják a Vasast.

A legrutinosabb és leggólerősebb magyarok kimaradtak a keretből, de papíron még így is értékesebb csapatunk van, mint a Nemzetek Ligájában elsőként ránk váró finnek.

Sorozatban az ötödik bajnoki meccsén maradt nyeretlen a Haladás az NB I.-ben, szombaton hazai pályán a Pakstól kaptak ki 2-1-re, így a csapat maradt az utolsó, kieső helyen. Egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek Király Gábor, a csapat 42 éves kapusának távozását követelik.

Ezúttal a vendég paksiak egyenlítő góljánál hibázott a korábbi 108-szoros válogatott kapus, amikor Király úgy ütötte el a labdát, hogy az pont a csereként beállt Simon András elé került, aki nem sokat gondolkozott és a hálóba bombázott.

Bár Királynak számos bravúrja van, sokszor került az elmúlt meccseken kiszolgáltatott helyzetbe, így hibázni is többet hibázott. A szurkolók természetesen megtalálták őt is, ahogy a csapat többi játékosát is.

Már a meccs előtt tüntettek a hazai ultrák, 15 percig bojkottálták a meccset, és csak azután kezdtek el szurkolni, akkor is a a “Nem kérünk az NB II-ből, hej, hej!” rigmussal. A meccs végén aztán egy csoportjuk elállta a kijáratot, így a játékosok mellett a VIP-ban helyet foglalók sem tudtak kimenni a stadionból. A rendőrségnek kellett intézkednie.