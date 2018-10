Betelt a pohár a skótoknál is, elküldték László Csabát

László Csaba közös megegyezéssel távozott a Dundee United edzői székéből, miután csapata szombaton megalázó, 5-1-es vereséget szenvedett hazai pályán a Ross Countytól a skót másodosztályú bajnokságban. A vereség László 44. meccse volt a Dundee kispadján, az edző 18 győzelem mellett 17-szer szenvedett vereséget, és 9-szer játszott csapata döntetlent.

Az osztályában az egyik legerősebb, legnagyobb csapatnak számító, általában első osztályú Dundeenál ez a mérleg nem számít igazán meggyőzőnek, de talán ennél is nagyobb problémát jelentett, hogy a csapat László irányításával szenvedte el az utóbbi évtizedek néhány legkínosabb eredményét.

11 éve fordult elő legutóbb a klubbal, hogy nem jutott be legalább a sorozat negyeddöntőjébe.

Emellett a magyar edző vezetésével 2018 januárjában a Falkirk mért történelmi, hatgólos vereséget a csapatra, majd a Morton is otthonában alázta meg Lászlóékat. A szombati végzetes,

László helyét ideiglenesen a segítője, Laurie Ellis veszi át. A Dundee jelenleg negyedik, tehát még rájátszást érő helyen áll, hátránya 5 pont az első helyen álló Ayr Uniteddel szemben. A csapat elnöke, Mike Martin a búcsú alkalmából köszönetet mondott László Csabának "a klub strukturális fejlesztéséért".

Az edzőt alig 11 hónapja nevezték ki a csapat élére Ray MacKinnon helyére. Az első helyen vette át őket, a szezon végén a harmadik helyen végzett, 13 pont hátránnyal a bajnok St. Mirren mögött. A rájátszásban az első kört még sikerrel vették, ám a Livingston ellen kiestek, így nem sikerült teljesíteni a célkitűzést, a Dundee nem jutott fel az élvonalba.

