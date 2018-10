Pogba négyszavas válasszal mélyítette konfliktusát Mourinhóval

A Manchester United 3-1-es, West Ham Unitedtől szenvedett veresége után az újságírók megpróbálták szóra bírni Paul Pogbát. A francia világbajnok középpályás az interjúk készítésére szolgáló területen tartózkodott, ám ennek ellenére mindössze négy szava volt a médiának.

A játékos hozzáállása több mint érthető annak fényében, hogy a Wolves elleni múlt heti döntetlen után elmondta véleményét a Manchester United szerinte túlzottan védekező játékáról, amiért cserébe José Mourinho rögvest megfosztotta helyettes csapatkapitányi rangjától. Majd pár napra rá a portugál menedzser a csapat edzésén valami olyat mondott a foglalkozásra derűsen érkező játékosnak, hogy annak arcán a mosolyt azonnal felváltotta a dühvel vegyes döbbenet, majd úgy tűnt, mintha többször is a határán lenne, hogy nekimenjen a főnökének.

Nem meglepő hát, hogy az újabb kínos eredmény után Pogba – akit a mérkőzés 70. percében lecseréltek – igen szűkszavú volt. Igaz, abból a négy szóból, amit mondott, elég sok minden kiderült. Amikor ugyanis arra kérték, hogy értékelje csapata teljesítményén a meccsen, a játékos ennyit mondott:

Ki akartok nyírni engem?

(You want me dead?)

Mourinho egyébként hasonlóan szófukar volt, amikor Pogba játékát értékelte a West Ham ellen.

Nagyon akart

– mondta a portugál igen diplomatikusan, ami az edzői nyilatkozatok nyelvén nagyjából azt jelenti, hogy próbálkozott, de nem volt benne sok köszönet.

A hétvégi vereség azt jelenti, hogy a Manchester United mindössze 3 meccsét tudta megnyerni az első hét fordulóban 3 vereség és 1 döntetlen mellett, így csak a 10. helyen áll az angol bajnokságban, a hátránya pedig máris 9 pont az éllovas Manchester City, illetve Liverpool mögött.

A rossz kezdés kapcsán napi témává vált Mourinho menesztésének lehetősége – utódként Zidane neve merült fel leginkább –, míg Pogbánál sokan egy téli klubváltást sem tartanak kizártnak: lehetséges célállomásként a Barcelonáról, illtve korábbi klubjáról, a Juventusról beszélnek leginkább.