Kirúgták az Aston Villa edzőjét

Azonnali hatállyal menesztette Steve Bruce vezetőedzőt az angol másodosztályban szereplő Aston Villa, vélhetően a pocsék szezonkezdés miatt – olvasható a klub honlapján.

Mint írták, a teljes edzői stáb távozik a csapattól, az új edző kinevezésének folyamata pedig már el is kezdődött. A vezetőség háláját fejezte ki Bruce-nak és csapatának a kemény munkájukért, és sok szerencsét kívánt nekik a jövőben.

Az új kapitány kinevezéséig a klub U23-as csapatának edzője, Kevin MacDonald irányítja majd a csapatot, de a közlemény azt sugallja, hogy ez az állapot nem tart majd sokáig, ugyanis csak a szombati, Millwall elleni meccsüket említették meg benne.

Ez annak fényében akár logikus is lehet, hogy már júliusban felröppentek olyan sajtóhírek, hogy a napokban a Barcával is hírbe hozott Arsenal-legenda, Thierry Henry lehet majd a klub új edzője. A Daily Star akkor egyenesen azt írta, a francia szóban már meg is állapodott a vezetőséggel, és Bruce kirúgása után ki is nevezik majd.

A klub két új tulajdonosának részéről egyébként teljesen érthető az edző menesztése, nekik ugyanis egyértelmű céljuk elérni, hogy jövőre ismét a Premier League-ben szerepelhessen a korábbi hétszeres, legutóbb 1981-ben bajnok Aston Villa.