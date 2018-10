Wembley-őrület Messi-show-val a BL-ben

Messi szerint mindenük megvan nélküle is.

Klasszismeccs lett a Tottenham Hotspur-Barcelona BL-rangadó a Wembley-ben, a csoportmeccsek második körében, szerda este.

A Spurs nem saját stadionjában játszott - az még épül -, és az sem segítette őket, hogy három kulcsemberük, Dele Alli, Eriksen és Dembele sérülés miatt nem játszhatott, ahogy egy kulcshátvédjük, Verthongen sem.

A Barca legerősebb kezdőjével állt ki, őket fejben nyomaszthatta, hogy a múlt héten hét nap alatt három meccset játszottak a bajnokságban, de egyet se tudtak megnyerni. Iksz-zakó-iksz, ráadásul mindkét döntetlen otthon, így mentek Londonba. Az egyik kedvenc stadionjukba, a klub ugyanis egy-egy BEK, illetve BL-döntőjét is itt nyerte meg, 1992-ben és 2011-ben.

Úgy is kezdtek, mint akik szeretnek ott játszani, Coutinho 92 másodperc után megszerezte a vezetést. Messi adott balra nagy labdát Albának, Lloris - világbajnok - kapus úgy érezte, ki kell jönnie a 16-os sarkára, így Alba passzát 18-ról helyezhette a brazil az üres kapuba.

A Barcelona uralta a meccset, a 28.-ban berúgta a másodikat. Megint Messi adott pazar labdát, Suarez mellkassal letette lövésre Coutinhónak, de ő a hátvédet találta telibe. A labda visszapattant hozzá, annyit tudott tenni, hogy visszakanalazta, ami olyan jól sikerült, hogy az érkező Rakitic úgy 20 méterről kapura zúdította - óriási kapufás gólt lőtt, 0-2.

Szünetre maradt a biztos Barca-vezetés.

A 47.-ben Messi vezette kapura a labdát, kimérte, de ballal telibe rúgta a kapufát úgy 14-ről. Négy perc múlva szakasztott ugyanezt eljátszotta, a szóló végén a labda újra a kapufáról pattant ki.

Szinte törvényszerű volt, hogy az ellentámadásból szépített a Spurs: Harry Kane megetette a védőket egy ügyes visszacsellel, és a bal alsóba csavart. 1-2 az 52.-ben, máris éles lett a meccs.

A Barcát nem zavarta meg az angol gól, és egy szenzációs találattal válaszolt. Valójában egy sima Alba-Messi-akció volt, amiben Coutinho és Luis Suarez is elengedte a labdát, hogy a náluk is jobban érkező Messi lőhessen: újra a kapufát találta el, de most már csak belülről csípte azt a labda. Ha van barcelonás gól, ez volt az, 1-3 az 56. percben.

A Spurs nem adta fel, és 10 perc múlva újra visszajött a meccsbe: Lamelának szerencséje volt, Lenglet testén pattant meg védhetetlenül a 18 méteres lövése. 2-3.

Az utolsó negyedórára beszorultak a katalánok, inkább a vezetést őrizték, a kontráknál gyorsan eladták a labdát. De a 90. percben kijöttek a nyomás alól, köszönhetően az agilisan letámadó Messinek. Őt aztán a fél csapat követte a letámadásban: Alba labdát szerzett, azonnal középre tette, jött a szokásos Suarez-elengedés, Messi pedig alig 10 méterről behelyezte a ziccert. 2-4, a meccs eldőlt.

Valószínűleg a szezon eddigi legjobb 90 percét játszották a csapatok, ami után a Barca 6 ponttal vezeti a csoportot a szintén 6 pontos Inter előtt, amely szerdán idegenben verte 2-1-re a PSV-t. A másik két csapatnak nincs pontja.

A nap másik rangadója a Napoli-Liverpool volt, a hazaiak 90. perces Insigne-góllal győztek úgy, hogy a második félidőt végigtámadták. 1-0 lett. A csoport másik, hétórás meccsén: PSG-C. Zvezda 6-1.

Az Atletico Madrid-Bruges 3-1 lett, az első két hazai gólt Griezmann szerezte úgy, hogy összesen három pár láb között ment el a labda a két találatnál. A másodikja volt a BL-történet 8000. gólja. Itt a másik meccsen BVB-Monaco 3-0.

További két eredmény még: Porto-Galatasaray 1-0, Lokomotiv Moszkva-Schalke 0-1 a D csoportban.

A nap összes gólját megnézheti itt.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló

A csoport:

Atlético Madrid (spanyol)-FC Bruges (belga) 3-1 (1-1)

gól: Griezmann (28., 67.), Koke (94.), illetve Groeneveld (39.)



Borussia Dortmund (német)-AS Monaco (francia) 3-0 (0-0)

gól: Larsen (51.), Paco (72.), Reus (92.)

A csoport állása: 1. Borussia Dortmund 6 pont (4-0), 2. Atlético Madrid 6 (5-2), 3. FC Bruges 0 (1-4), 4. AS Monaco 0 (1-5)



B csoport:

Tottenham Hotspur (angol)-FC Barcelona (spanyol) 2-4 (0-2)

gól: Kane (52.), Lamela (66.), illetve Coutinho (2.), Rakitic (28.), Messi (56., 90.)



PSV Eindhoven (holland)-Internazionale (olasz) 1-2 (1-1)

gól: Rosario (27.), illetve Nainggolan (44.), Icardi (60.)

A csoport állása: 1. FC Barcelona 6 pont (8-2), 2. Internazionale 6 (4-2), 3. Tottenham Hotspur 0 (3-6), 4. PSV Eindhoven 0 (1-6)



C csoport:

SSC Napoli (olasz)-FC Liverpool (angol) 1-0 (0-0)

gól: Insigne (90.)



Paris Saint-Germain (francia) - Crvena zvezda (szerb) 6-1 (4-0)

gól: Neymar (20., 22., 81.), Cavani (37.), Di Maria (42.), Mbappé (70.), illetve Marin (74.)

A csoport állása: 1. SSC Napoli 4 pont, 2. Paris Saint-Germain 3 (8-4), 3. FC Liverpool 3 (3-3), 4. Crvena zvezda 1



D csoport:

FC Porto (portugál)-Galatasaray (török) 1-0 (0-0)

gól: Marega (49.)



Lokomotiv Moszkva (orosz)-Schalke 04 (német) 0-1 (0-0)

gól: McKennie (88.)

A csoport állása: 1. FC Porto és Schalke 04 4 pont (2-1), 3. Galatasaray 3, 4. Lokomotiv Moszkva 0