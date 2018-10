Mourinhóval az MU újabb negatív rekordot döntött

Egyre nagyobb bajban a Manchester United, a Newcastle elleni meccsen sem sikerült eddig javítani az elmúlt hetek mérlegén. Már a 10. percében 2-0-s vesztésre állt José Mourinho négy meccse nyeretlen csapata.

Olyan még sosem történt a Premier League történetében, hogy az Old Trafforodon 10 perc után a vendégcsapat 2-0-ra vezessen, most a Newcastle mutatta be ezt a bravúrt.

A 7. percben Kenedy lépett ki egy szép indítással, majd egy csel után a jobb alsó sarokba lőtt

Három perccel később John Shelvey jobb oldali beadását Muto Josimori vette le, majdc fordult egyet és bevágta ő is a jobb sarokba. David de gea egyik gólról sem tehetett.