Willi Orban elmondta, mikor döntött a magyar válogatott mellett

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatottnak bátor játékra lesz szüksége a Nemzetek Ligája soron következő két idegenbeli mérkőzésén a görögök és az észtek ellen.

A válogatott hétfői sajtótájékoztatóján az olasz edző elmondta, minden játékos megérkezett, egyedül a szombati mérkőzését is kihagyó Nagy Gergő bajlódik kisebb sérüléssel. A szeptember 11-én Budapesten 2-1-re legyőzött görög válogatottat pedig rendkívül jól ismeri a magyar szakvezetés.

"Technikailag nagyon képzett csapat, különösen hátul alkotják rendkívül erős játékosok. Otthon sokkal agresszívebben fognak játszani, így nagy meccs vár ránk."

- fogalmazott Rossi.

"Reméljük, az eredmény nekünk kedvez majd ellenük és a teljesen más stílust képviselő észtek ellen is" - tette hozzá.

Az 54 éves szakember elmondta, hogy a magyar játékosok a sikernek köszönhetően visszanyerték önbizalmukat, a mostani összetartásra pedig javult a kondíciójuk is, hiszen előrehaladtak a bajnokságok. Rossi külön kiemelte Willi Orban csatlakozását is, aki hétfőn érkezett meg lipcsei csapattársával, Gulácsi Péterrel együtt. Elmondta, ők ketten keddtől vesznek részt az edzéseken.

"A következő napokban taktikailag próbáljuk a csapatot felkészíteni, így Orbant is, aki egy nemzetközi szintű játékos. Nem véletlen, hogy folyamatosan szerepel a Leipzig együttesében. A következő két-három napban elválik, milyen módon tudjuk őt beépíteni a csapatba" - fejtette ki Rossi.

A röviddel a sajtótájékoztató előtt Telkibe érkezett Willi Orban felidézte, sokat beszélgetett Gulácsival a válogatottról, a kapus sok pozitívumot említett, és méltatta a kapitányt is.

- mondta a lipcseiek csapatkapitánya.

A 25 éves Orban édesapja magyar, édesanyja pedig lengyel. A középhátvéd Kaiserslauternben született, s kétszer szerepelt az U21-es német nemzeti együttesben. Elmondta, gyermekként tanult magyarul, ám miután ötéves korában szülei elváltak, nem tudta folytatni a nyelvtanulást, azóta pedig sokat felejtett. Kiemelte, most mielőbb szeretne újra megtanulni magyarul.

"A nyelvi kérdés talán kevésbé meghatározó a futballban, az összeszokottság viszont kiemelten fontos. A válogatott más, mint a klub, hisz kevesebb az együtt töltött idő és a közös játék, kevésbé összeszokottak a játékosok" - mondta Orban, aki alázattal készül a mérkőzésre.

Lehetséges társáról a védelem tengelyében, Kádár Tamásról elmondta, követi a játékát, Gulácsi pedig szakmailag és emberileg is jókat mondott róla, de meg kell ismernie őt a pályán és személyesen is, hogy eredményesen együtt tudjanak működni.

Nagy Ádám kiemelte, a finnországi vereség nem volt jó kezdése a sorozatnak, ám az, hogy az előző összetartást sikerrel zárták, fontos, mert mindenki pozitív érzésekkel ment vissza a klubjához, s így is érkeztek az újabb edzőtáborba.

"Nem szabad nagy teret adni nekik, bár minden bizonnyal ők fogják többet birtokolni a labdát. Nekünk ezt meg kell akadályozni, nem lesz könnyű mérkőzés, ám rendkívül fontos lesz számunkra. Nagyon fontos lenne, hogy jó játékkal és eredménnyel utazzunk Észtországba" - mondta Nagy. A Bologna légiósa szerint idő kell, hogy beérjen a munka az új kapitánnyal, ez szerinte nem egyik pillanatról a másikra történik, de bizakodva várják a két találkozót.

A két forduló után hárompontos magyar válogatott pénteken az athéni olimpiai stadionban, jövő hétfőn pedig Tallinnban lép pályára a Nemzetek Ligája C osztályának 2. csoportjában, mindkét összecsapás 20.45-kor kezdődik.

Congratulations Willi #Orban on your call-up to the Hungary national team! **



Our captain will now be a teammate of Péter #Gulácsi for both club and country