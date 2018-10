Vidal kiakadt a Barcára, aztán a Barca rá

Arturo Vidal szemmel láthatóan elégedetlen a Barcelonában kapott játékpercekkel, a nyáron a Bayern Münchentől a katalánokhoz igazolt játékos a Tottenham elleni BL-meccs után Instagramon reagált arra, hogy csak pár percet kapott, majd a vasárnapi, Valencia elleni bajnoki után egy azóta törölt üzenettel törölte bele a lábát a csapatba.

Erre reagált most Pep Segura, a csapat általános igazgatója, aki szerint Vidal tiszteletlen volt csapattársaival szemben, még akkor is, ha a megnyilvánulásait egyszerre lehet pozitívan és negatívan is értelmezni, hiszen egyfelől az látszik, hogy szeretne mindennél gyorsabban beépülni a csapatba, másrészről viszont tiszteletben kell tartania a csapattársakat, az edzőt és a klubot is, és az ilyen jellegű üzeneteivel leginkább önmagának árt.

A nyáron 20 millió euróért vett 31 éves Vidal 164 percet kapott eddig a bajnokságban, a BL-ben még ennél is kevesebbet, ott 8 percet volt pályán.

