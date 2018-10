Veszélyben a világbajnok Barca-hátvéd szezonja

Szeptember végén sérült meg a Barcelona világbajnok középhátvédje, Samuel Umtiti, akiről már akkor is sejteni lehetett, hogy viszonylag súlyos sérülést szenvedett. Most viszont, alig két héttel az eset után máris arról írnak spanyol lapok, hogy a vártnál lassabban gyógyul a francia védő, így a Barcelonánál a térdműtétet fontolgatják, ez viszont egyben azt is jelentené, hogy Umtiti nem játszhatna több meccset az idei szezonban.

A 24 éves védő szeptember 26-a, a Leganéstől elszenvedett 2-1-es vereség óta nem játszott a bajnoki címvédő katalán csapatban, mert fájdalmat érzett a lábában, írja az MTI, amely arra is kitér, hogy a klub egyelőre nem kommentálta a sajtóértesüléseket.