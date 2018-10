Nyeretlenek maradtunk Görögországban

Elég csekély volt az érdeklődés a mérkőzés iránt Athénban – az üresen kongó lelátó leginkább a görög válogatott elmúlt időszakban mutatott gyenge játékának szólt. Ebből most sem láttunk jobbat, bár a meccs legelején nagyon belekezdtek, aztán a labdát is ők birtokolták többet, nem fociztak jól. Rövid idő alatt sikerült kiismerni a játékukat.

Mi elsősorban a magabiztos védekezésre építettünk, ennek kulcsfigurája volt a napokban honosított Orbán Willi, az RB Leipzig védője. Magabiztosan lépett oda mindig a legjobb pillanatokban, a Bundesliga-rutinja nagyon sokat jelentett ebben a csapatban.

Fotó: Costas Baltas

A mérkőzés elején stabilak voltunk hátul, de bizonytalanok elöl. Igazi támadásokat nem is nagyon tudtunk vezetni, amikor veszélyesek voltunk, akkor leginkább rögzített szituációkból. Ilyen volt az első félidőben Varga Roland szabadrúgása, amely éppen elzúgott a bal felső sarok felett.

A középpályán nem volt kreativitás, nagyon ritkán jutott el a labda Szalai Ádámhoz, vagy Sallai Rolandhoz. Nagy Ádám a középpályán ugyan sok labdát szerzett, de nem sokat tudott ebből megjátszani.

A második félidőben már többször jutottunk el a görög kapuig, de ebben sem volt túl sok tudatosság. Szalainak volt egy gyönyörű fejese, de az is elkerülte végül a kaput. A magyar válogatott taktikáján jól látszott a „ne kapjunk gólt”-elv. Volt olyan akciónk, amikor gyors és ügyes labdaszerzés után azért nem tudtunk akciót indítani, mert az 5-6 magyar támadóra tíz görög védő akadt, a védelmünk pedig nem szállt bele a támadásba.

A folytatásban is inkább a görögöknél volt a labda, mi pedig két sorban, öt védővel és előtte három szűrővel óvtunk a kapunkat. Az 59. percben Sallainak sikerült kiszabadulni, és beadása után Varga rúghatta az első magyar szögletet.

Aztán a 65. percben egy sikeres mentés után a második beadást Mitroglu már befejelte az addig tényleg hibátlanul futballozó Orbán mellől.

A görögök ezzel el is végezték a feladatukat, és vissza is léptek. Mentünk előre, de komoly helyzetet nem sikerült kialakítani. Hiába nyomtuk végig az utolsó 20 percet, a magyar válogatott továbbra is nyeretlen Görögországban.

Az utolsó pillanatokban még egy görög 16-oson belül egy hazai kézre pattanó labda borzolta a kedélyeinket, de a német bíró ezen a meccsen cseppnyi empátiát sem mutatott a magyar csapat iránt.

"Azt gondolom ma este jobban játszottunk, mint az otthoni meccsen. Kevesebb esélyt adtunk az ellenfélnek, de hát ilyen foci. Most nem volt annyi szerencsénk. Nem tudok semmit a játékosok szemére vetni, mindent beleadtunk, persze voltak hibáink is. Egy dolog nem tetszett, az pedig a játékvezetés volt. 3-5-2-es rendszerre álltunk át. Támadóbb volt a játékunk, nem sikerült gólt szerezni, de a mentalitással semmi probléma nem volt" - nyilatkozta a meccs után Marco Rossi szövetségi kapitány.

A csoport másik meccsén Finnország 1-0-ra nyert így továbbra is száz százalékosan vezetik a csoportot. Az a meccs a 91. percben dőlt el.

