Orbán az első válogatott meccse után: Nagyobb önbizalomra van szükség

Sallai Roland szerint a magyar válogatott az 1-0-s vereség ellenére is jobban játszott a görög csapatnál péntek este Athénban a Nemzetek Ligájában.

"Jobban játszottunk, mint a görögök, és talán még az előző, budapesti meccsnél is" - utalt a támadó az egy hónappal és egy nappal korábbi hazai mérkőzésre. - "Több helyzetet alakítottunk ki, mint ők, de sajnos ilyen a foci, egyszer eljöttek a kapuig és gólt szereztek."

Sallai szerint összességében jó játékot mutatott a magyar csapat melynek a helyzetkihasználáson kell javítania ahhoz, hogy hétfőn Tallinnban az észtek vendégeként be tudja gyűjteni a három pontot.

A kapus Gulácsi Péter úgy vélte, nem kellett volna kikapni ezen a találkozón. A vereség okaként a második félidő elején elvesztett labdákat jelölte meg, amelyekkel magukra húzták ellenfelüket. "Ez volt az a negyed óra-húsz perc, amikor nem tudtuk kihozni a labdát, hanem elveszítettük" - mondta.

"Ezúttal nem bírtuk ki ezt az időszakot, ami nem azt jelenti, hogy nekik végletekig kidolgozott helyzeteik voltak, csupán azt, hogy hagytuk őket a szélekről beadni, és mivel van egy fejjel erős csatáruk, megtörtént, aminek nem kellett volna" - utalt Kosztasz Mitroglu fejjel szerzett győztes találatára, melyet egy rövid felszabadítás és egy szélről érkező görög beadás előzött meg.

"Szerencsétlen volt a gól, amely előtt sikerült tisztáznom, ám az ismételt beadás megtalálta Mitroglut, aki magasabbra ugorva gólt tudott fejelni" - mondta. a válogatottban most bemutatkozó Willi Orbán. Arról is beszélt, hogy védőpárjával, Kádár Tamással, és klubtársával, a kapus Gulácsival is jó volt a kapcsolata.

Kitért rá, bátrabb játékot hiányolt a csapattól, határozottabban kellett volna elöl játszani. "Nagyobb önbizalomra van szükségünk, hiszen jó volt a játékunk minősége, jól védekeztünk, kevés lehetőséget engedtünk nekik" - mondta.

Arról is beszélt, büszke rá, hogy bemutatkozhatott a magyar nemzeti csapatban, és elárulta, hogy előzetesen többször is meghallgatta a Himnuszt, melyet énekelt is az összecsapás előtt.

A magyar válogatott a harmadik fordulót követően a harmadik helyre csúszott vissza a csoportjában.