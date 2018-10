Hollandia tíz perc alatt kiütötte a németeket

Nyolc meccsel folytatódott szombaton a Nemzetek Ligája, köztük egy német-holland összecsapással, ami különöse érdekesnek ígérkezett. A hollandok egy remek második félidővel világbajnok franciákra is ráijesztettek az előző meccsükön, ezt pedig most is sikerült megismételniük, hiába kellett a győzelem a németeknek, egyszerűen nem bírtak gólt lőni, aminek 3-0–s kiütés lett az eredménye.

A német válogatott már a meccs elején elég komoly nyomást helyeztek a hollandokra, a hazaiak pedig kicsit meg is ijedtek ettől, hibát hibára halmoztak a saját térfelükön, Cillessen kellett ahhoz, hogy ne szerezzenek vezetést a németek.

A hollandok aztán ettől magukra találtak, jóval bátrabban kezdtek el játszani, és kevesebbet is hibáztak. Sokkal jobb nem lett ettől a meccs, ráadásul mindkét oldalon sok volt a szabálytalanság is, de a hollandok jó játékának végül meglett az eredménye: a 30. percben egy szöglet után Virgil van Dijk fejelt a kapuba egy, a felsőlécről kipattanó labdát.

A második félidőben aztán a németek megint nyomasztó fölénybe kerültek, de a helyzeteiket nem tudták kihasználni, a hollandok pedig továbbra is szabálytalanságokkal tördelték a játékot, ezzel is nehezítve a vendégek dolgát.

A meccs vége felé ráadásul megint a hollandok indultak be, ennek pedig néhány percen belül kiütés lett a vége: a 86. percben előbb két érthetetlen német hiba után indulhattak a hollandok, Depay pedig be is vágta, a hosszabbítás utolsó percében pedig egy erőszakos, de teljesen tiszta szerelés után Wijnaldum vihette a labdát, aki remekül verte meg a védőjét, és lőtte be a hollandok harmadik gólját.

A végeredmény egyébként 4-0 is lehetett volna, de a kapufa egyszer megmentette a németeket, akik egyébként ezzel a vereséggel az utóbbi 12 meccsükön csak háromszor tudtak nyerni.

A nap többi meccse közül elsősorban a Gibraltár - Örményország meccset érdemes kiemelni, ahol a gibraltári válogatott fennállása során először tudott tétmérkőzésen győzni.

Nemzetek Ligája, eredmények