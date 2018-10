Neymar: Ha ötöt lövök, akkor sem örülök ennyire Jesus góljának

A brazil futballválogatott 2-0-ra verte meg Szaúd-Arábiát péntek este egy barátságos mérkőzésen, melyen Neymar két gólpasszt is kiosztott. Az elsőt Jesusnak, a másodikat, Alex Sandrónak adta, különösen az első miatt volt boldog.

"Jobban örültem annak a gólnak, mintha egymagam lőttem volna ötöt" - mondta a meccs után. A dolog háttere, hogy Jesus jó ideje nem talált be a válogatottban, a nyári vb-n is gól nélkül maradt, ezért kapott rendesen kritikát az utóbbi időben, most viszont Neymar a védelmébe vette.

"Véleményem szerint nem volt megalapozott a vele szembeni kritika, mert a válogatottban mindent megtett, amit kértünk tőle. Igazságtalanság volt, hogy ennyit kritizálták" - mondta Neymar.

(Goal.com)