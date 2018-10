Brazília a 93. percben törte össze Argentínát

Legalább két meccset kihagy, ahogy Agüero is. Icardi viszont bizonyíthat az új kapitánynál.

Ketten is. Messi nem volt ott, de csettintene.

Dél-Amerikában nincsen Nemzetek Ligája, így továbbra is barátságos meccseket játszanak, kedden egy derbi is összejött, Argentína a brazilokat fogadta, akik a 93. percben nyerték meg a meccset.

A világbajnoki bronzmérkőzést elveszítő brazilok jó sorozatban vannak, az azóta lejátszott négy meccsüket megnyerték, az USA-t, Salvadort és Szaúd-Arábiát verték. A Lionel Messit nélkülöző, de új szövetségi kapitánnyal bíró argentinok is egész jól teljesítettek, Guatemalát és Irakot legyőzték, Kolumbiával, döntetlent játszottak. Igaz, akkor gólt sem szereztek.

A góllövés most sem jött össze Dybalaéknak, és egy 93. perces szöglet még a döntetlent is elvette tőlük. A szögletet Neymar ívelte be, amire Joao Miranda érkezett jól a rövid saroknál, csúsztatva fejelt kapuba.