Négy potyagólt kapni egymás után több mint gyanús

Macedónia kedd estig százszázalékos volt Nemzetek Ligája-csoportjában, de most beleszaladt egy 4-0-s vereségbe Örményországban. A gólokat nézve akár azt is feltételezhetjük, hogy önként szaladtak bele.

Az örmények már a 12. percben vezetést szereztek egy könnyű labdaszerzés után, Pizelli távoli lövése szitált egy kicsit, de Dimitrievski kapus is inkább befeél paskolta a labdát, mint kifelé ütötte volna.

A macedónok a 67. percben hozták össze az örmények második gólját, egy kapuskidobást engedtek át előzékenyen, a könnyű kontrából pedig gól lett.

A harmadik gólban is rendesen benne volt a macedón kapus, Hazarijan lapos szabadrúgását tolta be lassított felvételként Dimitrievski saját kapujába.

A macedónok nagy szerencsétlenségére a 94. percben újabb szabaddal jöhettek az örmények a kapujuk előtt, Dimitrievskire most is lehetett számítani, a hazaiak szempontjából biztosan, az újabb lapos kísérletre is kényelmes fáziskéséssel indult, be is ment Mhitarjan lövése.

A csoport másik mérkőzésén is 4-0 lett, a kazahok verték Andorrát.

D osztály, 4. csoport:

Örményország-Macedónia 4-0 (1-0)

gól: Pizzelli (12.), Movsziszjan (67.), Hazarijan (81.), Mhitarijan (94.)

Kazahsztán-Andorra 4-0 (2-0)

gól: Szejdahmet (21.), Turiszbek (39.), Gomes (61., öngól), Murtazajev (74.)