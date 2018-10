C. Ronaldo tükrözve: a walesi Wilson bámulatos szabadokat lő

Három héten belül két hatalmas szabadrúgásgólt is vágott a walesi Harry Wilson: szeptember végén még klubcsapatában, a Derby Countyban lőtt gólt a Manchester United ellen az angol ligakupában, ami ráadásul továbbjutást is ért nekik idegenben, kedden pedig a Nemzetek Ligájában talált be az Írország elleni mérkőzésen.

A két gól egészen hasonló volt, mindkétszer a kapuval szemben állva kicsit balról lőtt hatalmas erővel, és mindkétszer a kapu jobb felső sarkát vette célba, ráadásul a kapus is ledermedt mindkétszer a lövéstől – a United-kapus Sergio Romero még el is indult a rossz irányba, az írek kapusa, Darren Randolph simán csak mozdulatlanul nézte, ahogy gólt kap. A mozdulat egyébként (a beállást leszámítva) egészen hasonló Cristiano Ronaldo szabadrúgásaira, azzal a nagyobb eltéréssel, hogy Ronaldóval szemben Wilson ballábas.

Az Old Traffordon még nem direktben érte a továbbjutást a gól, csak hozzájárult a sikerhez, az írek ellen viszont csak ez az egy gól esett a meccsen, úgyhogy elég nagy szerepe van abban Wilsonnak, hogy három meccs után hat pontot szerezve vezetik a csoportjukat (igaz, a négypontos dánok még csak két meccset játszottak).

A 21 éves Wilson egyébként csak kölcsönben játszik a Derby Countynál, egyébként a Liverpool játékosa, és ha így folytatja, könnyen lehet, hogy a következő idényre már nem adják újra kölcsönben (januártól a Hully Citynél, 2015-ben a Crewe Alexandránál játszott, közben meg a Liverpool ificsapataiban).

A walesi válogatottban egyébként hat meccsen két gólja van.

