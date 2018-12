Legjobb középpályását készül padoztatni a PSG

Nem akarja meghosszabbítani nyáron lejáró szerződését Adrien Rabiot, a Paris SG középpályása, távozni szeretne a klubtól, és így nyáron ingyen eligazolhat. Antero Henrique, a klub sportigazgatója közölte, ez a helyzet alakult ki az egyesületnél. Egyben hozzátette, kénytelenek lesznek a padra száműzni a 23 éves futballistát.

Henrique az interjúban kifejtette, pár hónapja úgy nézett ki, hogy közelednek az álláspontok és Rabiot marad a klubnál. Elfogadták a válogatott játékos kívánságait, de aztán mégis megszakadtak a tárgyalások, már nem is beszélnek az új szerződésről.

Úgy tűnik, hogy a játékos és a menedzsere is hónapokig megtévesztett minket, ez pedig tiszteletlen dolog a klubbal és természetesen a szurkolókkal szemben is. Főleg egy olyan játékostól az, aki a saját akadémiánkról kinőve lett az első osztályú csapat alapembere, és került be a válogatottba.

Henrique nem beszélt róla, de nem zárta ki a lehetőségét, hogy már januárban eladják a játékost, mert akkor még sikerülne érte pénzt kapni, igaz, már csak minimális összeget. A hírek szerint a Barcelona és a Juventus vinné a hatszoros válogatott középpályást.

Rabiot az US Créteilben kezdett futballozni, járt a Manchester City akadémiáján is, majd 2010-ben került a PSG-hez. A 2012/13-as szezonban a Toulouse-ban szerepelt kölcsönben. Carlo Ancelotti szavazott neki először bizalmat a felnőttcsapatban, ahol 2012. augusztus 26-án mutatkozott be. 23 éves korára 233 tétmeccsen kapott lehetőséget és 24 gólt rúgott. A transfermarkt.de jelenleg 50 millió euróra taksálja az értékét.