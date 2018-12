United-legenda veheti át Mourinho helyét

Kloppnak még egy sincs a Liverpoollal. A MU vezetőedzője arról is beszélt, hogy egy csapat építése nem csak a pénz költéséről szól.

Ole Gunnar Solskjaer veheti át megbízott edzőként a ma menesztett José Mourinho helyét a Manchester United élén. A norvég legenda – aki 366 meccsen játszott a Unitedben és 126 gólt lőtt 1996 és 2007 között – ugyanakkor jelenleg a norvég Molde edzője, így a klubbal is meg kell egyeznie a Unitednek, írja az ESPN. A fogadóirodák szerint ugyanakkor Mauricio Pochettino, a Tottenham Hotspur vezetőedzője a legesélyesebb az állásra.

Nem az én dolgom, hogy mi történik más kluboknál. Egyedül azzal törődöm, hogy a legjobbamat nyújtva készítsem fel a Tottenhamet

– nyilatkozta Pochettino a pletykákkal kapcsolatban.

A 46 éves argentin edző idén májusban 2023-ig hosszabbított a Tottenhammel, így a Unitednek komoly összeg et kellene fizetnie a csapatnak, ha meg akarná szerezni Pochettinót. Az argentin mellett Zinédine Zidane, az AS Monaco korábbi edzője, a portugál Leonardo Jardim, a Chelsea-t nyárig irányító olasz Antonio Conte, valamint az Arsenal korábbi trénere, a francia Arsene Wenger is a lehetséges jelöltek között van.

A United kedden délelőtt közölte, hogy elküldi a 2016 májusában kinevezett Mourinhót. A csapat 17 forduló után 26 ponttal a hatodik helyen áll a Premier League-ben, ez az elmúlt 28 idény legrosszabb bajnoki rajtja a klubnál.

(Borítókép: Ole Gunnar Solskjaer. Fotó: Ian MacNicol / Getty Images)