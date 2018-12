Fekete mágia, őrült cunder vagy az év pechje?

Kedden simán verte az AZ Alkmaar a holland kupában a PEC Zwollét, 5-0 lett a vége, de ennél nagyobb kiütés is lehetett volna, ha nem vetnek be fekete mágiát a vendégek Mats Seuntjens 15. perces lövésénél.

Az Alkmaar 1-0-ra vezetett már ekkor, Calvin Stengs lépett ki egy félpályás passzból a védők mögé, majd kicsit kisodródott helyzetből passzolt vissza a lendületből érkező Seuntjensnek. Ő egyből lőtt a 16-os vonaláról, de nem erőből, hanem ésszel oldotta meg, látva, hogy Diedrik Boer kicsit kint állt a kapujából.

Az emelés mellé meg is csavarta a labdát – mint kiderült, túlzottan is, a gólvonalra lehulló labdából ugyanis elég nagy cunder jött ki, és kifelé pattant. Persze azon is múlhatott, hogy icipicit érintette a felső lécet, anélkül jó eséllyel a vonal mögülről pattant volna kifelé.

Érdemes megnézni, ki hogyan reagál az esetre. Seuntjens és Stengs már rohantak volna a szögletzászlóhoz ünnepelni, de mindkettő csak a fejét foghatta a furcsa pattanás után, míg a gól előtt a Zwolle-kapus egészen kitekeredve figyelte, merre megy a labda – alighanem eközben mondhatta el varázsigéket, amivel kiimádkozta a kapuból a labdát.

Boer varázslata később már nem jött be, a szünetig 3-0-s előnyre tett szert az AZ – ami a 39. perctől emberelőnyben játszott –, majd végül 5-0-ra nyertek. A 15. percben peches Seuntjens a 48. percben végül betalált, az volt a hazaiak negyedik gólja.