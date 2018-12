Megalázóan egyszerű és egyforma gólokkal verte a Tottenham az Arsenalt

A budapesti, Vidi elleni EL-meccsen skandáltak antiszemita rigmusokat, négy drukkert már ki is tiltottak.

Két mérkőzést rendeztek szerda este az angol Carabao – avagy Liga- –kupában. A tét az elődöntőbe jutás volt. Az előzetes várakozások szerint a Chelsea-Bournemouth mérkőzés tűnt simábbnak, míg az igazi rangadónak számító Arsenal-Tottenham találkozótól mindenki óriási meccset várt.

Ehhez képest a Chelsea csak nagy nehézségek árán, Eden Hazard 84. percben begyötört góljával győzte le a roppant kitartóan védekező vendégeket, míg a londoni derbin a Tottenham mondhatni gond nélkül verte az Arsenalt két majdhogynem egyforma, szinte a primitívségig egyszerű góllal.

A vendégek első találata a 20. percben esett, Gazzaniga kirúgását követően Lucasról pattant Alli elé a labda, aki egyből beindította a leshatáron kilépő Sont, a koreai csatár pedig esélyt sem adott az Arsenal kapuját védő Petr Cechnek.

Bár az Arsenal egyre másra szövögette támadásait az egyenlítésért, a meccs második gólját is a vendégek szerezték. Ismét Gazzaniga kirúgásával indult a faék egyszerűségű akció, a labda a kezdőkörben álló Harry Kane-nél landolt, aki felnézett és beindította Allit, ő pedig teljesen egyedül törhetett kapura, majd egy nagyon szép megoldással Cech felett a hosszú sarokba pörgette a labdát.

A második góllal gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. Hiába küldte be Emery mester Lacazette-et második csatárnak, az Arsenal képtelen volt a gólszerzésre, ami a védelem sebezhetőségével együtt nem is eredményezhetett mást, mint jól megérdemelt vereséget.

Carabao kupa (Ligakupa), negyeddöntő:

Arsenal-Tottenham Hotspur 0-2 (0-1)

Chelsea-Bornemouth 1-0 (0-0)

kedden játszották:

Leicester City-Manchester City 1-1 (0-1) - tizenegyesekkel: 1-3

Middlesbrough (II. osztály)-Burton Albion (III.) 0-1 (0-0)