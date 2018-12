Özil a válogatott után az Arsenalból is kiszorulhat

A híres Erdogan-fotó óta eléggé rájár a rúd a németek szebb napokat is megélt csatárára, Mesut Özilre, a megpróbáltatásai pedig a jelek szerint korántsem értek véget: a játékos nem került be szerdán a keretbe az Arsenal simán elvesztett Ligakupa-meccsén, Unai Emery edzőtől pedig hiába kérdezték ennek az okát, csak egy kitérő választ tudtak kicsikarni belőle –írja az Independent.

Özilt nem most hagyta ki először a keretből a baszk tréner, általában idegenbeli meccseken nem lépett pályára, Emery állítása szerint egészségügyi okokból. Az elmúlt időszakban ugyanakkor felerősödtek azok a hangok, melyek szerint Özil nem elégedett a csapatban betöltött szerepével, a meccs után pedig hiába kérdezték Emeryt a helyzetről, csak azt mondta, hogy

csakis csapata következő meccseire koncentrál.

Egészen konkrétan arra válaszolta ezt, hogy elképzelhető-e, hogy Özilt januárban eladják, később pedig azt is kijelentette, hogy egyszerűen taktikai okokból nem tette be játékosát a keretbe, és azt is hozzátette, ezeket a döntéseket ő hozza meg.

A szombati meccs érdekel, más semmi. Minden játékos fontos, de úgy döntöttem, hogy most egyiküket nem küldöm pályára. Taktikai döntés volt, semmi több

– mondta Emery, mikor harmadjára is megkérdezték tőle, hogy van-e Özilnek jövője a klubnál.

Özil egyébként több csapattársával együtt épp nemrég került bajba egy kiszivárgott bulizós videója miatt.

Erdoganos botrányának hátteréről korábban ebben a cikkünkben írtunk.